Je Ryan Gosling pri 42 letih prestar za vlogo Kena?

Ameriški igralec Ryan Gosling se je v intervjuju za GQ odzval na negativne kritike, ki jih je bil deležen kot filmski Ken. Na družbenih omrežjih so namreč številni oboževalci pisali, da je po njihovem mnenju za vlogo prestar. "Če ljudje ne želijo, da igram Kena, so še številni drugi Keni, s katerimi se lahko igrajo," je o kritikah dejal 42-letni igralec.

Dodal je, da se mu zdi celotna debata smešna, glede na to, da ljudje niso razmišljali o vlogi Kena, preden so kot igralca zaposlili njega. "Nato pa naenkrat začnejo: Ne, cel čas nam je bilo mar glede Kena. Ne, ni vam bilo, nikoli vam ni bilo mar. Vseeno vam je bilo, Barbie se ni nikoli zapletla s Kenom, to je bistvo. Če bi vam bilo dejansko mar za Kena, bi vedeli, da nikomur ni mar za Kena. Vaša hinavščina je razkrita. Zato je treba povedati njegovo zgodbo." Dodal je, da se je sam na svoj lik zelo navezal in se sedaj počuti, kot da je njegov javni zastopnik. "Sedaj mi je mar za tega tipa, sem kot njegov zastopnik. Ken ni mogel priti prevzet te nagrade, zato sem tukaj jaz, da jo sprejmem namesto njega."