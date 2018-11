Je še upanje za Izganjalce duhov 3?

Znano je, da je prvi film Izganjalci duhov iz leta 1984 postal kulten in da že več kot tri desetletja razveseljuje vse navdušence nad znanstveno fantastiko, duhovi, nadnaravnim in dobro filmsko komedijo. V njem so zaigrali Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver in Rick Moranis.

Film je leta 1989 dobil nekoliko manj uspešno nadaljevanje, leta 2016 pa je Hollywood postregel z žensko različico, v kateri so zaigrale Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon inLeslie Jones, a so precej manj navdušile.