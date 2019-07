Je snemanje novega Bonda zakleto? Odkorakala Grace Jones

Nastajanje novega filma o legendarnem Bondu je že nekaj časa posejano s težavami. Ko se je režiji odpovedal Danny Boyle (Trainspotting, Revni milijonar), je režijo novega filma prevzelCary Joji Fukunaga, nato so imeli težave s scenarijem. Vmes se ni vedelo tudi, ali se bo glavni igralec Daniel Craig sploh vrnil v znameniti vlogi. Ko se je snemanje končno začelo, pa se je Craig poškodoval in spremeniti so morali vrstni red snemanja, medtem pa je na setih prišlo še do treh nenadzorovanih eksplozij ... Skratka, zvrhan koš težav.

Zdaj pa naj bi prišlo do novega zapleta. Tuji mediji namreč poročajo, da naj bi iz snemanja odkorakala Grace Jones, Jamajčanka, ki je svojo kariero začela kot supermodel, na filmskem platnu zaslovela v filmu Konan uničevalec. Zvezdnica je že zaigrala v Bondu, in sicer v filmu Od tarče do smrti(1985), ko je pred kamere stopila skupaj z Rogerjem Moorom.

Že spomladi so se pojavile prve govorice, da bo legendarna Grace znova zaigrala v prihajajočem Bondu, a vmes se je očitno zapletlo. Ko je 71-letna Grace prišla na snemanje in videla scenarij, se je samo obrnila in odvihrala domov. Po besedah tujih medijev naj bi ji scenaristi namenili premalo prizorov v filmu. "Izkazalo se je, da je Grace pričakovala večjo vlogo, ne samo izredno kratek prizor. Iz snemanja je odšla hitreje, kot se pripravi martini," se je pošalil nekdo s snemanja.