Je v novem Top Gunu ne bo, ker je 'stara in debela', kot trdi sama?

Kdo se leta 1986 ne spomni igralke Kelly McGillis, ki je vTop Gunu ob Tomu Cruiseuzaigrala Charlotte "Charlie" Blackwood, njegovo inštruktorico in nesojeno ljubezen? Zdaj so 62-letno McGillisovo, poznana je tudi po filmih kot so Priča (1985), Made in heaven (1987), Hiša na ulici Carroll (1988)inObtožena (1988), vprašali, če so ji filmarji ponudili tudi vlogo v nadaljevanju filma, ki v kinodvorane prihaja naslednje leto. A ni ovinkarila in bila precej iskrena in neposredna.

"O bog, ne. Niso me vprašali in tudi nisem mislila, da bi me morali. Sem stara in debela, izgledam letom primerno, a to ni nekaj, kaj bi si želeli," je povedala za Entertainment Tonight. A očitno ni prav nič vznemirjena, ker je ne bo v novem filmu.

"Precej raje se počutim povsem varno v svoji koži in kdo sem pri svojih letih, v nasprotju s tem, da bi svojo vrednost stavila na vse ostale stvari," je priznala. Hkrati pa je dejala, da se ji tudi v kino ne bo mudilo, ko naj bi prihodnje poletje v kinodvorane prišel Top Gun: Maverick. "Ne bom tekla v kino, kot tudi ne stran od kina, da bi ga videla," se je še nemuznila.