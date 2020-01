Je veselje ob oskarju za 'napačen' film pristno ali grenkosladko?

Hollywoodska filmska akademija je doslej v veliko primerih, tudi pri velikih igralcih in režiserjih, čakala in čakala, ter jim nazadnje kipec podelila za 'napačni' film, kot nekakšno tolažilno nagrado. Četudi so se v kakem filmu pred tem neprimerno bolje izkazali. Se strinjate?

Paul Newman in Elizabeth Taylor v filmu Mačka na vroči pločevinasti strehi (1958). FOTO: Profimedia

1987: Paul Newman dobi oskarja za vlogo četrt stoletja prepozno Paul Newman je bil pri triintridesetih na vrhuncu moči, ko je odlično zaigral v filmu Mačka na vroči pločevinasti strehi (1958), leta 1962 pa bil nominiran za film The Hustler, kjer je zaigral Eddieja Felsona. A zasluženega oskarja ni prejel, temveč ga je šele petindvajset let kasneje, ko je vlogo ponovil v Scorsesejevi drami Barva denarja,kjer je bil njegov "vajenec" v biljarduTom Cruise. Četudi bi mu ga brez slabe vesti podelili za filme Butch Cassidy & The Sundance Kid, Hudali Želo, so mu ga podelili na pragu pokoja. Da je bila ironija še večja, je leto poprej že dobil častno priznanje za igralske dosežke, tako da ni čudno, da po zapoznelega oskarja naslednje leto osebno sploh ni prišel ...

ČASTNE OMEMBE: Denzel Washington (Dan za trening namesto Malcolm X), Elizabeth Taylor (Butterfield 8 namesto Mačka na vroči pločevinasti strehi), Jack Lemmon (Save the Tiger namesto Apartma), Henry Fonda (Na zlatem ribniku namesto Sadovi jeze), James Cagney (Yankee Doodle Dandy namesto Državni sovražnik ali Bela vročina), John Wayne (Pravi pogum namesto Mož, ki je ubil Liberty Valacea), Jodie Foster (Obtožena namesto Taksist), Susan Sarandon (Zadnji sprehod namesto Thelma in Louise), Jeremy Irons (Reversal of Fortune namesto Zakleta dvojčka), Reese Witherspoon (Hoja po robu namesto Volitve), Dustin Hoffman (Kramer proti Kramerju in Rain Man namesto Polnočni kavboj), ...

1991: Whoopi dobi kipec za "šlogarico" v nadnaravni romanci Goldbergova je začuda dobila oskarja za vlogo prerokovalke v romantični dramiDuh,kjer sta imela vodilni vlogi Patrick Swayzein Demi Moore. Zakaj Whoopi kipca niso dali pet let prej zaNekaj vijoličastega Stevena Spielberga, ko si je oskarja več kot zaslužila, ostaja neznanka. Bolj zanimiva je zgodba njenega oskarja, ki je leta 2002 neznano kam izginili, ko ga je dala na čiščenje k izvirnemu proizvajalcu kipcev. Menda so ga našli v nekem smetnjaku na letališču v Kaliforniji tri dni kasneje."Oskar nikoli ne bo več zapustil moje hiše," je kasneje izjavila Whoopi. 1992: Pacinovo pretiravanje mu prinese oskarjevsko čast Al Pacino bi moral oskarja prejeti za velike vloge, kot so npr. dva Botra, Serpico ali Pasje popoldne, a mu akademija ni bila naklonjena, drži pa, da je bil takrat še v tridesetih. Pri petdesetih je bil nominiran celo za tako nebulozo, kot je bilaDick Tracy (1990),nato pa je bil leta 1993 nominiran kar dvakrat, za Glengarry Glen Rossin Vonj po ženski. Slavil je za slednjega, v kateri grozljivo igralsko pretirava v vlogi slepega vojnega veterana, ki daje življenjske lekcije mlademu Chrisu O'Donnellu. Za povrh pa pomislimo samo, da za odličnegaBrazgotinca ni bil niti nominiran, oskarja pa je omenjeno leto odnesel Denzlu Washingtonu, ki si ga je zaslužil za vlogo Malcolma X-a. Po 27 letih brez nominacije je letos vnovič nominiran za stransko vlogo Jimmyja Hoffe v Scorsesejevem Ircu. Da so ga spregledali v tako velikih filmih, kot jih omenjamo, se zdi, kot da so to bile ene največjih napak v zgodovini oskarjev.

Bi si Jack Nicholson oskarja bolj zaslužil za Chinatown in Izžarevanje kot pa za Bolje ne bo nikoli? FOTO: Profimedia

1998: Nicholson z enim zasluženim in dvema malo manj Že res, da je Jack Nicholson trikratni dobitnik oskarja, zagotovo si ga je zaslužil leta 1976 za vlogo v kultnem Letu nad kukavičjim gnezdom Miloša Formana, težje je razumeti, zakaj ga je dobil v Času nežnosti (1984), četudi je bil malodane boljši kasneje vČarovnicah iz Eastweeka, ali zakaj so mu ga dali za Bolje ne bo nikoli (1998), četudi bi si ga precej bolj zaslužil zaChinatown (1975), film, ki definiral celo generacijo kriminalk, ali za Kubrickovo Izžarevanje, kjer je blestel kot nori pisatelj Jack Torrance. A Kubricka Hollywood ni maral, še manj kot Scorseseja, saj je edinega oskarja, navkljub izredni filmografiji, prejel za vizualne efekte za film 2001: Odiseja v vesolju, leta 1972. 2001: Ko gladiator prekosi spletkarja in genialnega matematika Avstralski igralec Russell Crowe je prejel oskarja za film Gladiator, a bi mu ga brez slabe vesti lahko dodelili že leto poprej za triler Prebujena vest, ko je pariral Pacinu. Ali pa leto kasneje, ko je zaigral v drami Čudoviti um. Crowe je bil, zanimivo, nominiran samo ta tri leta zapored, potem pa nikoli več. Njegova kariera v novem tisočletju sicer ni posebej cvetela, saj je zaigral v nekaj polomijah, kot sta Noe in Robin Hood, nazadnje pa se je izkazal v miniseriji The Loudest Voice, v kateri je upodobil Rogerja Ailesa, medijskega mogotca hiše Fox News.

Morgana Freemana ste si zapomnili v Kaznilnici odrešitve ali trilerju Se7em. Veste, da je oskarja dobil za stransko vlogo v Punčki za milijon dolarjev? FOTO: Profimedia

2005: Prvi oskar pri skoraj sedemdesetih, a za napačni film Morgan Freeman je oskarja dobil za Eastwoodov film Punčka za milijon dolarjev, vsi pa bi mu ga bolj privoščili za Kaznilnico odrešitve ali Fincherjev izvrstni triler Se7em. Četudi je Eastwoodov film dober, je Freeman srce (po mnenju večine) enega najboljših filmov vseh časov, ki ga je režiral Frank Darabont. Akademija je zablodo spoznala šele desetletje kasneje, ko so se mu tako nekako oddolžili za "neljubo" napako. 2007: Kako je eden najboljših filmarjev vseh časov zgolj z enim samim oskarjem? Martin Scorsese je (končno) dobil oskarja za režijo filma Dvojna igra. Kako je lahko eden najboljših režiserjev vseh časov lastnik samo enega oskarja? Drži sicer, da je italjanskega porekla, s Sicilije, in ne judovskega, kar je v Hollywoodu precej pomembno, a da ga niso nagradili za filme, kot so Taksist, Pobesneli bik, Dobri fantjeali Kazino, se zdi kot kriminal brez primere. Večji se morda dogaja zgolj v njegovih filmih. Še vedno je lastnik samo enega oskarja, letos pa je nominiran za film kot režijo Irca, ki je nastal v produkciji Netflixa. Ali bo to ponoven uspeh zanj in prelomen za spletne platforme, pa bomo videli 9. februarja.

Kate Winslet niso nagradili za Titanik, pa tudi ne za Večno sonce brezmadežnega uma. FOTO: Profimedia

2009: Kate "spregledajo" za Titanik, so potlej nagradili goloto? Zakaj je Kate Winsletprejela oskarja za film Bralec in ne že štiri leta prej za izjemno vlogo v filmu Večno sonce brezmadežnega uma, je le malokomu jasno. Drži, da v Bralcu pokaže več gole kože, mnogi pa se bodo spomnili, koliko talenta je pokazala že na začetku svoje kariere (Nebeška bitja, Jude: temno srce). Doslej je bila nominirana že sedemkrat, zagotovo pa ji še kakšna nominacija ne uide, drugo leto jo bomo gledali tudi v Avatarju 2.

Sandra Bullock je dan pred oskarjem prejela tudi zlato malino za najslabšo vlogo. FOTO: AP

2010: Sandra dan poprej zlato malino, nato pa šokira še z oskarjem Dan pred oskarjem je Sandra Bullock za film Zgodba o prvaku prejela zlato malino za najslabšo vlogo, nato pa "šokantno" premagala Meryl Streep, Carey Mulligan, Helen Mirrenin odlično Gabourey Sidibe (Precious). Bullockova je, kot je znano, kraljica precej kičastih filmov, če bi si za kakšno vlogo zaslužila oskarja, pa bi bilo to za vlogo v filmu Gravitacija. Še ena zabloda akademije, morda še hujša kot tista, ko so Julio Roberts nagradili za Erin Brokovich.

Jennifer Lawrence si je po mnenju večine oskarja bolj zaslužila za film, s katerim je naredila preboj. FOTO: AP

2013: Tudi vas J-Law ni ravno prepričala? Čas, ko je bil Harvey Weinstein še precej močan in ko je bila Jennifer Lawrence, ki je sicer solidna igralka, najbrž najšibkejša kandidatka za oskarja tisto leto. Očitali so ji, da v filmu Za dežjem posije sonce ni znala spodobno zaigrati duševne bolezni, ki jo je imel njen lik v filmu. A je vseeno odnesla oskarja, četudi so nekateri prepričani, da bi ga morala dobiti že dve leti prej za film Na sledi očetu, s katerim je naredila preboj v filmski svet. Jennifer se je na poti h kipcu spotaknila, se potem nerodno izgovarjala na odru, v zaodrju pa potem novinarjem in fotografom pokazala sredinec. Zagotovo bi si oskarja bolj zaslužila s kakšno pomembnejšo vlogo, ki jo morda čaka pri štiridesetih, kot pa na začetku dvajsetih.

Kate je oskarja prejela za film Bralec, kjer je pokazala veliko gole kože, njen igralski kolega Leonardo DiCaprio pa je na oskarja čakal celih dvajset let. FOTO: AP