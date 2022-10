Je Zmajeva hiša vreden naslednik uspešnice Igra prestolov?

Ljubitelji fantazijskega žanra in srednjeveških dram so ob koncu letošnjega poletja dočakali težko pričakovano serijo Zmajeva hiša , ki pripoveduje predzgodbo uspešnice Igra prestolov . Dejstvo, da so se zgodbe prednikov Daenerys Targaryen ( Emilia Clarke ) veselili številni, so potrdili tudi podatki o gledanosti. Prvo epizodo si je po poročanju tuje pretočne platforme, na kateri se serija predvaja, ogledalo 10 milijonov ljudi.

Zmajeva hiša je kot naslednik uspešnice Igra prestolov sicer postavljena pred izjemno zahteven izziv: ne le, da mora doseči uspeh svojega predhodnika, zelo zaželeno in celo pričakovano je, da ga preseže. To, da je Zmajeva hiša v precej nelagodni situaciji, priznavajo tudi kritiki, ki se zavedajo zahtevnosti zadane naloge.

Že ob ogledu prvih šestih delov serije so bili odzivi mešani, s prihodom novih delov pa so se le še bolj razdvojili. "Zmajeva hiša kritike deli na tiste, ki serijo označujejo za vrednega naslednika Igre prestolov, ter na tiste, ki naslednika prvotne uspešnice označujejo za neprijetnega," so o seriji zapisali pri ameriškem spletnem mediju The Wrap in dodali, da številni kritiki Zmajevi hiši očitajo, da je predzgodba, ki ne ponudi dinamičnega dogajanja.

Pri New York Timesu so mnenja, da je duh serije šibek.

"Zmajeva hiša ima velikansko in nezavidljivo nalogo živeti v skladu z izvirno serijo, z emmyjem nagrajenim fenomenom," so o zgodbi, ki se odvija 172 let pred rojstvom Daenerys Targaryen in pripoveduje zgodbo njenih prednikov, zapisali pri The Wrapu. V nadaljevanju recenzije so novost označili le za bledo posnemovalko in dodali: "Večinoma gre za neprijetne ljudi, ki drug drugemu počnejo neprijetne stvari z manj napetosti, manj tveganja ter brez prelomnih zmajevih dogodivščin."

Pri New York Timesu so mnenja, da je duh serije šibek. Poudarjajo, da so mnenja gledalcev sicer tako pozitivna kot negativna, a da na koncu dneva predzgodba enostavno ne ponudi dinamičnega dogajanja. "Veliko je sedenja za mizo in govorjenja o težavah kraljestva, kar bi bilo v redu v zmernih količinah," so zapisali v daljši recenziji in izpostavili problematiko nerealiziranih likov. "Ko šov raziskuje prizore bitk ali pa ljubezenske prizore, pripovedovanje stagnira, manjkajo pa tudi dinamični posebni učinki, ki jih je Igra prestolov ponujala."