Jennifer Aniston bo v seriji odigrala 'oblastno' mamo nekdanje otroške igralke

Igralka Jennifer Aniston bo zaigrala v novi seriji po knjižni predlogi Jennette McCurdy Vesela sem, da je mami umrla . Gre za avtobiografijo, v kateri McCurdy, nekdanja otroška igralka, opiše pot do slave, v katero jo je gnala 'oblastna in dominanta' mati. Kot poroča CNN , bo Aniston odigrala vlogo omenjene matere.

Jennifer Aniston lahko v teh dneh spremljate v seriji Prijatelji, s katero je zaslovela – vsak dan na POP TV po oddaji 24UR Zvečer.

McCurdy je zaslovela z vlogo Sam Puckett v Nickelodeonovi seriji iCarly, ki so jo snemali med letoma 2007 in 2012. Njena avtobiografija je ena največjih uspešnic zadnjih let. Kar 80 tednov je bila namreč na seznamu New York Timesa najbolj prodajanih knjig.

Avtorica knjige bo vpeta tudi v pripravo serije. Skupaj z Arijem Katcherjem bosta namreč napisala scenarij in producirala serijo, Aniston pa bo izvršna producentka.