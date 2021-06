Jennifer Aniston delila fotografije s snemanja Prijateljev

V filmski vrnitvi Prijateljev je nastopila tudi pevka Lady Gaga, ki je skupaj z igralko Liso Kudrow zapela Phoebejino pesem Smelly Cat. Producent in režiser Friends: The Reunion, Ben Winston, je povedal, da je idejo o duetu najprej predstavil Lisi, vendar tudi pop zvezdnica ni potrebovala veliko prepričevanja.

"Lisi sem dejal 'Bi jo bila pripravljena še enkrat zapeti?' Ona pa je bila navdušena in je rekla, da bi bilo to zabavno. Skupaj sva šla skozi seznam nekaj imen, a na koncu sva se strinjala, da bi bila Gaga najprimernejša za to, če bi se seveda strinjala. Ona se lahko poosebi z likom Phoebe in se čuti povezana z njo. To je tudi dejala v posebni epizodi Prijateljev, v kateri je nastopila. To je bil res poseben trenutek," je razkril Winston in dodal, da je bila Gaga navdušena nad idejo.