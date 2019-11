Jennifer Aniston namiguje na vrnitev Prijateljev na zaslone

Po dolgih ugibanjih, ali se bodo priljubljeni igralci serije Prijatelji skupaj vrnili na zaslone, so novico potrdili tuji mediji. The Hollywood Reporter piše, da naj bi se o posebnem projektu dogovarjali vsi legendarni igralci Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc in David Schwimmer, skupaj z ustvarjalcema serije Marto Kauffman in Davidom Cranejem.