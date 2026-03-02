Jennifer Garner: namesto z botoksom, gube skrijem s pričesko

V sodobnem svetu lepotni posegi, polnila in popravki niso več tabu tema – so vse večja realnost v naši družbi. Še toliko bolj v svetu slavnih, kjer veljajo nenapisana pravila lepote in proporcev. Zvezdnica Jennifer Garner je v nedavnem intervjuju odkrito priznala, da si botoksa ne vbrizgava več, kljub temu da je to v preteklosti redno počela.

"Tudi jaz sem ena tistih, ki je preizkusila botoks. V resnici potrebuje človek zelo majhno količino, da mu čelo popolnoma zmrzne. Ampak jaz se potem počutim, kot bi imela na čelu ogromen reklamni pano. In to mi je grozno," je priznala 53-letna igralka. "Ne, botoks resnično ni zame."