Jennifer Garner: namesto z botoksom, gube skrijem s pričesko

V sodobnem svetu lepotni posegi, polnila in popravki niso več tabu tema – so vse večja realnost v naši družbi. Še toliko bolj v svetu slavnih, kjer veljajo nenapisana pravila lepote in proporcev. Zvezdnica Jennifer Garner je v nedavnem intervjuju odkrito priznala, da si botoksa ne vbrizgava več, kljub temu da je to v preteklosti redno počela.
"Tudi jaz sem ena tistih, ki je preizkusila botoks. V resnici potrebuje človek zelo majhno količino, da mu čelo popolnoma zmrzne. Ampak jaz se potem počutim, kot bi imela na čelu ogromen reklamni pano. In to mi je grozno," je priznala 53-letna igralka. "Ne, botoks resnično ni zame."
K temu je dodala, da to seveda nikakor ne pomeni, da včasih ni negotova zaradi svojega obraza, ki ima z leti vse več gub. A da je odkrila rešitev, ki ji ustreza. "Tako kot vsak človek v določenih letih, imam tudi sama gube. Odstraniti jih pač ne morem, zato si včasih naredim frufru, ki jih preprosto zakrije," je razkrila Jennifer na pol v šali.
Zvezdnica je poudarila, da ne obsoja nikogar, ki se odloči za botoks ali kakšen lepotni poseg. "Mislim, da vsak, ki počne, kar hoče, izgleda lepo." Ob tem je razkrila še, da so jo otroci prosili, naj jim obljubi, da si nikoli ne bo vbrizgavala polnil, vendar te obljube ni mogla dati.
"Otroci so me prosili, naj jim obljubim, da si nikoli ne bom naredila liftinga obraza. Še vedno trdim, da je to malo verjetno in bi se s tem najbrž prenaglila. Vendar te obljube nočem dati, ker ne vem, kako se bom takrat počutila," je zaključila zvezdnica.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.