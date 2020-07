Jennifer Grey, zvezdnica Umazanega plesa, bo znova igrala v plesnem filmu

Greyeva je nedavno igrala v komediji Red Oaks , ki sta jo producirala Steven Soderbergh in David Gordon Green . Igrala je tudi v celovečercu Untogether , kjer igrajo tudi Billy Crystal , Jamie Dornan , Scott Caan in Ben Mendelsohn .

Jennifer Grey , ki se po 19 letih zakona ločuje od svojega dolgoletnega partnerja Clarka Gregga , bo sodelovala pri novem plesnem filmu, ki ga bosta režirala Jonathan Levine in Gillian Bohrer , scenarij pa bosta skupaj s 60-letno igralko napisala Mikki Daughtry in Tobias Iaconis . Več podrobnosti o sami produkciji sicer še ni znanih, morda pa se nam obeta nadaljevanje uspešnice Umazani ples .

Največ zaslug za igralkino prepoznavnost je mogoče pripisati filmu Umazani ples, ki je bil v 80. letih izredno priljubljen, oboževale pa so ga tudi naslednje generacije. Ljubezenska zgodba med najstnico Baby, ki jo je odigrala Jennifer, in plesnim inštruktorjem Johnnyjem Castlom, ki ga je odigral Patrick Swayze, se je prikupila številnim gledalcem. Za uspešen film so si prislužili oskarja in zlati globus za naslovno pesem.

Filmska uspešnica Umazani ples je bil prvi film, ki je prodal več kot milijon izvodov za ogled filma na domačih elektronskih napravah. Leta 2004 so nato predstavili nadaljevanje z naslovom Umazani ples 2, v katerem so igrali Diego Luna, Romola Garai, January Jones, John Slattery inSela Ward.