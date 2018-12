Jennifer je ZA, da se zberejo Prijatelji, soigralci malo manj

49-letna Jennifer Aniston pa je zdaj razkrila, kaj je pravzaprav pravi razlog, da se niso spet zbrali in niso posneli vsaj kakšne posebne oddaje, ko je bila gostja oddaje The Late Late ShowJamesa Cordena.

Povedala mu je, da je bila s kolegicama Courteney CoxinLiso Kudrow pripravljena še enkrat ponoviti vlogo, da pa v bistvu soigralci niso bilo ravno pretirano navdušeni nad idejo.

Serija Prijatelji (Friends)se je vrtela med leta 1994 in 2004, govori pa o šestih prijateljih, ki živijo v New Yorku, poleg treh deklet pa so v njej igrali še David Schwimmer, Matt LeBlancinMatthew Perry. Jennifer, Courteney in Lisa so z vlogami Rachel, Monice in Phoebe takrat dosegle status najbolje plačanih televizijskih igralk.