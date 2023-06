Jennifer Lawrence bi z veseljem posnela še en film Iger lakote

Franšiza Igre lakote , ki temelji na istoimenski trilogiji pisateljice Suzanne Collins , je premiero doživela pred 11 leti. Poleg Lawrenceove je med zvezde izstrelila tudi Josha Hutchersona in Liama Hemswortha . Letos novembra je napovedana premiera predzgodbe franšize z naslovom The Ballad of Songbirds and Snakes, ki govori zgodbo o otroštvu Coriolanusa Snowa, bolj znanega kot aristokratskega predsednika Kapitola. V igralski zasedbi so med drugim Rachel Zegler , Viola Davis in Hunter Schafer .

Lani je Jennifer za Variety dejala, da je bila vloga v Igrah lakote zanjo velika odgovornost. "Knjige so bile zelo odmevne, vedela sem, da so občinstvo otroci." Dodala je, da je bil film prelomen tudi za to, ker pred tem ni nikoli nihče v akcijskem filmu v glavno vlogo postavil ženske. "Govorili so, da se dekleta in fantje lahko poistovetijo z glavno moško vlogo, medtem ko se fantje ne morejo poistovetiti z glavno žensko vlogo. In tako me osreči vsakič, ko vidim film, ki razbija ta prepričanja in dokazuje, da je to le laž, ki določenim ljudem preprečuje vstop v filmski svet. Obdržati določene ljudi na istih položajih, na katerih so že od nekdaj."