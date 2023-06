Jennifer Lawrence na premiero novega filma prišla s starši

Na premiero novega filma je Jennifer Lawrence prišla v družbi Karen Lawrence in Garyja Lawrenca , svojih staršev. Zvezdnica, ki se sicer v javnosti le redko pojavlja v njuni družbi, je tokrat na rdečo preprogo stopila prav z njima. Zvezdnica je sicer v družbi staršev na rdečo preprogo nazadnje stopila leta 2013, ko so se skupaj udeležili podelitve nagrad SAG.

Igralkina mati je za to priložnost oblekla črno obleko z zlatimi gumbi in našitki okrog vratu in zapestij. 32-letna zvezdnica je na premieri novega filma nosila belo dolgo obleko na eno ramo, lase pa je ime spete na eno stran. Gary pa se je odločil za svetle hlače, ki jih je kombiniral z jopičem bež barve, ki ga je oblekel čez modro srajco.

Film, ki bo v kinodvoranah po svetu na ogled od 23. junija naprej, je 32-letnica zaigrala v vlogi Maddie Barker, katere naloga je, da doseže, da se 19-letni fant, preden se odpravi na študij, bolj odpre in postane dostopnejši. V filmu so ob Jennifer zaigrali še Matthew Broderick, Hasan Minhaj in Kyle Mooney pa tudi Andrew Barth Feldman, Laura Benanti in Scott MacArthur.