Jennifer Lawrence o estetskih popravkih: Tudi kot mama sem rada seksi

Priljubljena igralka Jennifer Lawrence javnosti sploh ni ponudila priložnosti za ugibanje. O estetskih posegih, ki se jim je podvrgla, je spregovorila kar sama in brez zadržkov.

Kot je zvezdnica filmske franšize Igre lakote pojasnila v svežem intervjuju za revijo The Cut, si želi biti privlačna tudi v vlogi mame, ki mora včasih že zgodaj zjutraj poskrbeti za vse – čeprav se sama še ni povsem prebudila.