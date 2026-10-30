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Jennifer Lawrence o estetskih popravkih: Tudi kot mama sem rada seksi

Los Angeles, 30. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Jennifer Lawrence

Zveznica Jennifer Lawrence velja v Hollywoodu za zelo iskreno in brez dlake na jeziku. S sočnimi podrobnostmi je postregla tudi v minulem intervjuju, ko je tema nanesla na estetske popravke. Igralka je že govorila o povečanju prsi, zdaj so na vrsti drugi popravki, pravi. Njeno prepričanje je: tudi kot mama želim izgledati seksi.

Priljubljena igralka Jennifer Lawrence javnosti sploh ni ponudila priložnosti za ugibanje. O estetskih posegih, ki se jim je podvrgla, je spregovorila kar sama in brez zadržkov.

Kot je zvezdnica filmske franšize Igre lakote pojasnila v svežem intervjuju za revijo The Cut, si želi biti privlačna tudi v vlogi mame, ki mora včasih že zgodaj zjutraj poskrbeti za vse – čeprav se sama še ni povsem prebudila.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
FOTO: Profimedia

"Želim biti seksi mama," je dejala 36-letnica, ki si želi biti videti urejena tudi takrat, ko otroke zjutraj odpelje v vrtec in sama še zdaleč nima občutka, da ima vse pod nadzorom.

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Po drugem porodu odločila za operacijo prsi, o kateri je razmišljala že po rojstvu drugega otroka. Po prvi nosečnosti se je njeno telo večinoma vrnilo v prejšnje stanje, po drugi pa so bile spremembe drugačne in nepovratne. Igralka je o tem spregovorila že lani, ko je pojasnila, da se njeno telo tokrat ni odzvalo enako kot prvič.

Tudi možnosti liftinga obraza ni izključila. Nasprotno, v pogovoru je jasno nakazala, da si poseg želi nekoč opraviti. O estetskih postopkih je sicer že večkrat govorila odkrito, pri čemer ne skriva, da ji je pomembno, kako se počuti v svoji koži.

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