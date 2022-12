Jennifer Lawrence razkrila, da bi morala za vlogo v Igrah lakote shujšati

"Jaz pa sem bila še mlada in sem še vedno rasla, zato nisem mogla biti na dieti, kdo pa sploh hoče to? Razmišljala sem tudi v smeri, če si vsa dekleta, ki se bodo želela oblačiti kot Katniss, tega le želijo, ker nimajo določene telesne teže. Tega si nisem želela zasidrati v možgane," je nadaljevala.

"Vloga v Igrah lakote je bila velika odgovornost. Knjige so doživele velik uspeh in vedela sem, da so bili občinstvo večinoma otroci. Prav zaradi tega je bilo toliko različnih mnenj, kako naj bo videti lik akcijske drame za otroke. Spominjam se tudi najbolj pogostega pogovora, ki se je dogajal še v času pred gibanjem 'jaz tudi', ker pa sem ženska, se je seveda vse skupaj vrtelo okrog moje teže. Koliko teže bom izgubila?" je pripovedovala igralka.

Lawrence je že leta 2012 za revijo Elle dejala, da si za vlogo ne želi prilagajati telesne teže: "Nikoli nočem stradati zaradi vloge. Ne želim si, da bi deklice razmišljale, da želijo biti videti kot Katniss, zato bodo preskočile večerjo. To je bila moja misel med treningi. Želela sem, da je moje telo fit in močno, ne pa suho in podhranjeno," je priznala, a je že leta 2018 spremenila svoje mišljenje, ko je bila za vlogo v filmu Rdeči vrabec prvič bolj disciplinirana pri prehrani.

"Vedno sem se spraševala, kaj me bo pripravilo do tega, da bom res šla na dieto in bom lačna, saj tega še nikoli nisem storila za noben film. Ko sem zaigrala v Igrah lakote, so mi rekli, da moram izgubiti težo. Rdeči vrabec je bil prvi, za katerega sem bila res lačna in disciplinirana. Ne morem nastopati kot nekdanja balerina, pa ne biti videti temu primerno," je pojasnila svojo odločitev, da se ukloni in shujša za vlogo.