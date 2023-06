Jennifer Lawrence: Težko je ustvariti komedijo, ki nikogar ne bi užalila

"Nekaj, kar smo se naučili iz starih komedij, je, da komedija v resnici ni smešna," je dodala igralka, ki je dlje časa čakala na priložnost, da se lahko izkaže v bolj zabavnih vsebinah. Komedijo si bodo zaradi narave šal mladoletniki v Ameriki morali ogledati v spremstvu odrasle osebe, v Veliki Britaniji pa bodo spremstvo potrebovali vsi, ki so mlajši od 15 let.

Med intervjujem je zvezdnica dejala, da svet komedij doživlja obdobje pretirane cenzure, saj da se veliko ljudi zaveda, da so v preteklosti prekoračili meje dobrega okusa. "Menim, da ta film res dobro opravlja svojo nalogo, saj še naprej premika meje, hkrati pa se zaveda, da je početje likov napačno."

"Mislim, da je čas za dobre staromodne šale in smeh. Težko je posneti komedijo, ki nikogar ne bi užalila in ta film bo na tak ali drugačen način užalil vse. Ni za kaj," se je pošalila oskarjevka, ki mora v filmu osvojiti srce introvertiranega najstnika.

Lawrencova bo v filmu stopila v čevlje ženske Maddie, ki se bo zaradi denarne stiske odzvala na oglas strogih staršev 19-letnega sramežljivega dijaka. V zameno za avtomobil, ki ga starši ponujajo kot nagrado, bo morala osvojiti srce in v posteljo spraviti devičnika, preden se ta odpravi na fakulteto.

Poleg igralke bodo v filmu zaigrali še Andrew Barth Feldman kot sramežljiv Percy, Matthew Broderick in Laura Benanti kot helikopterska starša ter Natalie Morales, Hasan Minhaj, Kyle Mooney, Ebon Moss-Bachrach in Scott MacArthur. Pod film se bodo kot producenti poleg Jennifer Lawrence podpisali še Alex Saks, Naomi Odenkirk, Marc Provissiero, Justine Ciarrocchi in John Phillips ter Kerry Orent, na režiserski stolček pa bo sedel Gene Stupnitsky.