Jennifer Lawrence zvezda nove komedije: zapeljati bo morala 19-letnika

Z oskarjem nagrajena igralka Jennifer Lawrence , ki se je v preteklih letih nekoliko umaknila z oči javnosti, se ponovno vrača v zabavne vode. 32-letnica, ki je lani prvič postala mama sinu Cyju , bo zaigrala v filmu z naslovom No Hard Feelings. V njem bo se bo podala v poseben izziv.

Jennifer Lawrence zvezda nove komedije z naslovom No Hard Feelings.

Lawrenconova bo v filmu stopila v čevlje ženske Maddie, ki se bo zaradi denarne stiske odzvala na oglas strogih staršev 19-letnega sramežljivega dijaka. V zameno za avtomobil, ki ga starši ponujajo kot nagrado, bo morala osvojiti srce in v posteljo spraviti devičnika, preden se ta odpravi na fakulteto.

Poleg igralke bodo v filmu zaigrali še Andrew Barth Feldman kot sramežljiv Percy, Matthew Broderick in Laura Benanti kot helikopterska starša ter Natalie Morales, Hasan Minhaj, Kyle Mooney, Ebon Moss-Bachrach in Scott MacArthur. Pod film se bodo kot producenti poleg Jennifer Lawrence podpisali še Alex Saks, Naomi Odenkirk, Marc Provissiero, Justine Ciarrocchi in John Phillips ter Kerry Orent, na režiserski stolček pa bo sedel Gene Stupnitsky. Film bo v kinematografe prispel konec meseca junija.