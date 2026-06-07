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Jennifer obudila spomin na Bradovo gostovanje v Prijateljih

Los Angeles, 07. 06. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jennifer Aniston in Brad Pitt

Jennifer Aniston in Lisa Kudrow, zvezdnici kultne serije Prijatelji, sta v skupnem intervjuju za revijo Variety obujali spomine na serijo, ki je obe igralki izstrelila med zvezde. Med drugim sta se spominjali tudi epizode, v kateri je zaigral Brad Pitt, nekdanji soprog Jennifer Aniston.

Igralka Jennifer Aniston, zvezdnica serije Prijatelji, je v nedavnem intervjuju spregovorila o temi, o kateri ne govori velikokrat – nekdanjem soprogu Bradu Pittu. Do tega je prišlo v skupnem pogovoru s stanovsko kolegico in dobro prijateljico Liso Kudrow, ki sta ga zvezdnici opravili za revijo Variety.

Brad Pitt v epizodi serije Prijatelji.
Brad Pitt v epizodi serije Prijatelji.
FOTO: Profimedia

"Tiste epizode za zahvalni dan so bile odlične," se je v pogovoru spominjala Lisa in dodala: "Ko je gostoval Brad, je bilo res smešno." Jennifer se je z besedami kolegice strinjala: "Vem, kako zabavno. Brad, Bruce Willis, Julia Roberts, Isabella Rossellini. Imeli smo jih res veliko – tudi Seana Penna."

Spomnimo, Brad je med zakonom z Jennifer posnel nepozaben gostujoči nastop v osmi sezoni priljubljene serije. V epizodi z naslovom Govorice (The One with the Rumor) je igral Willa Colberta, ki je sovražil Rachel Green (Jennifer Aniston) in je bil skupaj z Rossom Gellerjem (David Schwimmer) celo član kluba 'Sovražim Rachel'.

Čeprav sta se Jennifer in Brad po petih letih zakona leta 2005 ločila, sta v več kot dveh desetletjih po razhodu ostala v dobrih odnosih. O dveh zakonih, ki se nista obnesla (Jennifer je bila poročena tudi z igralcem Justinom Therouxem, op. a.), je zvezdnica leta 2018 za revijo Elle dejala: "Ko sta se končala, je bila to odločitev, ki sva jo sprejela oba vpletena zato, ker sva želela biti srečna. In včasih sreče v takšnem razmerju preprosto ni bilo več."

"Seveda so bili vzponi in padci in ni bil vsak trenutek čudovit, vendar imamo na koncu samo eno življenje. Nikoli ne bi ostala v neki situaciji zaradi strahu. Strahu pred samoto. Strahu, da ne bi zmogla preživeti sama," je še poudarila igralka, ki je že leto dni v srečni zvezi s hipnoterapevtom Jimom Curtisom.

Razlagalnik

Zahvalni dan (Thanksgiving) je eden najpomembnejših ameriških praznikov, ki se praznuje vsak četrti četrtek v novembru. Zgodovinsko gledano izvira iz leta 1621, ko so angleški naseljenci, znani kot romarji, skupaj z domorodnimi Američani pripravili pojedino v zahvalo za bogato letino. Danes je to predvsem družinski praznik, ki ga zaznamujejo velika večerja s puranom, druženje in izražanje hvaležnosti za vse dobre stvari v preteklem letu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Brad Pitt Jennifer Aniston Prijatelji

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