Jennifer obudila spomin na Bradovo gostovanje v Prijateljih

Igralka Jennifer Aniston , zvezdnica serije Prijatelji , je v nedavnem intervjuju spregovorila o temi, o kateri ne govori velikokrat – nekdanjem soprogu Bradu Pittu . Do tega je prišlo v skupnem pogovoru s stanovsko kolegico in dobro prijateljico Liso Kudrow , ki sta ga zvezdnici opravili za revijo Variety .

"Tiste epizode za zahvalni dan so bile odlične," se je v pogovoru spominjala Lisa in dodala: "Ko je gostoval Brad, je bilo res smešno." Jennifer se je z besedami kolegice strinjala: "Vem, kako zabavno. Brad, Bruce Willis, Julia Roberts, Isabella Rossellini. Imeli smo jih res veliko – tudi Seana Penna."

Spomnimo, Brad je med zakonom z Jennifer posnel nepozaben gostujoči nastop v osmi sezoni priljubljene serije. V epizodi z naslovom Govorice (The One with the Rumor) je igral Willa Colberta, ki je sovražil Rachel Green (Jennifer Aniston) in je bil skupaj z Rossom Gellerjem (David Schwimmer) celo član kluba 'Sovražim Rachel'.

Čeprav sta se Jennifer in Brad po petih letih zakona leta 2005 ločila, sta v več kot dveh desetletjih po razhodu ostala v dobrih odnosih. O dveh zakonih, ki se nista obnesla (Jennifer je bila poročena tudi z igralcem Justinom Therouxem, op. a.), je zvezdnica leta 2018 za revijo Elle dejala: "Ko sta se končala, je bila to odločitev, ki sva jo sprejela oba vpletena zato, ker sva želela biti srečna. In včasih sreče v takšnem razmerju preprosto ni bilo več."

"Seveda so bili vzponi in padci in ni bil vsak trenutek čudovit, vendar imamo na koncu samo eno življenje. Nikoli ne bi ostala v neki situaciji zaradi strahu. Strahu pred samoto. Strahu, da ne bi zmogla preživeti sama," je še poudarila igralka, ki je že leto dni v srečni zvezi s hipnoterapevtom Jimom Curtisom.