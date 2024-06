Jeremy Renner se po nesreči s snežnim plugom vrača na filmska platna

OGLAS

Jeremy Renner se leto in pol po nesreči s snežnim plugom, v kateri je utrpel več kot 30 zlomov, vrača k snemanju filmov. 53-letni igralec se bo pridružil zasedbi filma Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, v katerem bo tudi tokrat v glavni vlogi nastopil Daniel Craig, film pa naj bi premierno prikazali leta 2025.

Jeremy Renner je okreval in se vrača na delovne obveznosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot so razkrili ustvarjalci, bodo v filmu nastopili še britanski igralec Josh O'Connor, ki je zaigral v filmu Challengers in seriji Krona, Irec Andrew Scott, ki je nastopil v filmih Vsi mi tujci, Ripley in 1917, Kerry Washington, ki je najbolj znana po seriji Škandal, Glenn Close iz filma Usodna privlačnost in Cailee Spaeny, ki je nastopila v filmu Priscilla. Johnson je pred dnevi na družbenem omrežju X sporočil, da je film v fazi produkcije, podrobnosti scenarija pa še niso znane.