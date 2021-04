Jeremy Strong v vlogi zdravnika, ki je hotel svet rešiti pred pandemijo

42-letnega igralca Jeremyja Stronga je trenutno mogoče videti v drami The Trial of the Chicago 7, nominirani za oskarja za najboljši film. Lani jeseni je osvojil emmyja za najboljšo moško glavno vlogo za televizijsko serijo Nasledstvo.

Po besedah producentov Shawna LevyjainDana Levina bi trenutno težko našli aktualnejšo zgodbo od Salkove, saj je hotel svet rešiti pred uničujočo pandemijo.

Jonas Salk (1914–1995) je pri razvoju cepiva ubral pristop z inaktiviranimi oz. mrtvimi virusnimi delci, podobno kot pri svojem predhodnem delu z virusom gripe. Otroška paralize je tedaj pobila ali trajno zaznamovala na milijone ljudi po vsem svetu. Salk je leta 1952 cepivo preizkusil na sebi in svoji družini in prav njemu svet dolguje zahvalo za skoraj popolno izkoreninjenje te bolezni.

Film Splendid Solution bodo posneli po istoimenski knjižni uspešnici ameriškega novinarja Jeffreyja Klugerja iz leta 2004. Po njegovem romanu Lost Moon je Ron Howard leta 1995 posnel film Apollo 13.