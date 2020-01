Režiser Andrej Košak je v Ljubljani predstavil svoj novi film Vsi proti vsem. Politični triler se dogaja v izmišljenem kraju Rovte pod idiličnimi Alpami in govori o demokraciji in volilnih prevarah. Na premieri pa je svoj 50. rojstni dan slavil igralec Jernej Kuntner in ekipa mu je pripravila prijetno presenečenje.