Jernej Kuntner: Najprej moraš biti igralec, da si potem lahko komik

Na VOYO si že lahko ogledamo najnovejšo originalno serijo Za hribom, ki se dogaja v majhni dolenjski vasi in predstavlja nekaj njenih vaščanov, med drugimi tudi njihovega glavnega, župana Karla Zabašnika. Tega je upodobil eden in edini Jernej Kuntner, ki ga že kar nekaj let povezujemo z legendarnimi komičnimi televizijskimi vlogami.

"Ja, v seriji Za hribom sem jaz župan te naše vasice. Župan Karle Zabašnik," se nam na intervjuju, ki smo ga imeli na setu serije Za hribom, predstavi Jernej Kuntner. Že vrsto let ga spremljamo na televizijskih zaslonih in na seznamu svojih vlog ima kar nekaj komičnih likov, ki so se nam za vedno vtisnili v spomin Zdi se, da je v komediji zelo domač: "Ja, mi kar pašejo komične vloge. Komik je nadgradnja igralca. Najprej moraš biti igralec, da si potem lahko komik. To je takšna pot, tu ni druge poti. Ljudje me prepoznavajo po mojih prejšnjih vlogah. Tukaj pa bom 'odlomil' nekakšen nov lik, novo vlogo, ki pa bo tudi smešna. No, upam da bo smešna, ane!"

icon-expand Jernej Kuntner FOTO: Urša Premik

Nov dialekt, nov izziv Spomnimo se ga kot poslovenjenega Italijana pa tudi kot poslovenjenega Čeha, vmes se je dotaknil primorskega naglasa iz Vipave, trenutno ga na POP TV lahko spremljamo v gorenjski različici, na VOYO pa se nam predstavli kot Dolenjec, župan Zabašnik: "Mislim, da je že lik župana sam po sebi tako smešen, da si ne bodo ljudje zapomnili samo po dolenjščini." In prav dialekti so očitno njemu zelo ljubi izziv saj je med snemanjem serije Za hribom včasih vmes skočil na snemanje serije Sekirca v med, kjer igra Gorenjca Naceta. In kako težko je bilo preklapljati med dvema naglasoma? "To preklapljanje sem doživljal celo na dnevni bazi. Da sem bil dopoldne tam in popoldne tukaj. Nekako sem uspel preklapljati med 'ejga' in 'jebela cesta, ne'. Mislim, da mi kar gre, ne bi se pa preveč hvalil, ker to ni čisto prav. Mislim, da sem kar doma v dialektih, ampak naj raje presodijo gledalci."

