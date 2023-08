Jesen na POP TV: ustvarjamo navdušenje

22 novih tekmovalk in tekmovalcev je odločenih, da je to izkušnja, ki jo želijo doživeti na lastni koži. Kaj vse bodo pripravljeni storiti za obljubljenih 50.000 evrov? Nekateri se veselijo, da bodo končno molzli krave, drugim prav ta naloga povzroča največ skrbi. Najbrž bo molža krav mala malica v primerjavi z ostalimi izzivi, ki bodo zaznamovali jubilejo sezono.

SLOVENIJA IMA TALENT, 9. sezono bomo lahko to jesen spremljali vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV.

Jeseni se bodo znova uresničevale sanje, ustvarjale kariere in brisale solze, saj na POP TV prihaja nova sezona šova Slovenija ima talent. Ladu, Marjetki in Ani se je za žirantsko mizo pridružil Andrej Škufca, ki bo pomagal pri iskanju nove slovenske zvezde. Letošnje sezona se lahko pohvali z izjemno raznolikimi točkami, ki so žirante tako navdušile, da so na avdicijah stisnili kar šest zlatih gumbov!

ŠTARTAJ, SLOVENIJA: NA PODEŽELJU, 8. sezona, vsako nedeljo na POP TV, prvič že 15. oktobra!

Osma sezona podjetniške oddaje, ki podpira in spodbuja mlade podjetnike, bo letos iskala HIT produkt leta na podeželju. Med mladimi kmeti, ki imajo odlične poslovne ideje in jih s predanim delom, odrekanji, razočaranji in uspehi uresničujejo s pomočjo pridelkov z njihovih kmetij. Presenečeni boste, kaj vse znajo, kakšne ideje imajo, kako spajajo tradicijo in trende, ki jih ustvarjajo sami.

4. september je dan za NOVOSTI!

Popoldnevi na POP TV bodo dobili novo strukturo, nove oddaje in nove serije!

Ker je najboljši dan za nove začetke prvi ponedeljek v mesecu, bomo v ponedeljek, 4. septembra, ob 15.30 začeli predvajati 1. sezono ene naših najbolj uspešnih serij, TV Dober dan!

Sledila bo nova informativna oddaja 24UR novice, ki ji bodo sledili turška serija Notranja lepota (Senden Daha Guzel I.), 24UR popoldne in drugi del dnevnega dvojčka turške serije.