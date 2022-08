Jesse Eisenberg o Sarajevu: To je najbolj zabavno mesto na svetu

Sarajevski filmski festival je v polnem teku, ne manjkajo pa niti znani gosti, med katerimi je tudi igralec Jesse Eisenberg. Ta je pred kratkim dejal, da je še nedavno svoji ženi predlagal, da bi skupaj obiskala Sarajevo, zato je toliko bolj vesel, da mu je to uspelo, in se zelo veseli vsega, kar si bo uspel ogledati.

Za danskim igralcem Madsom Mikkelsenom in švedskim režiserjem Rubenom Östlundom je na rdečo preprogo 28. Sarajevskega filmskega festivala prispel tudi slavni hollywoodski igralec Jesse Eisenberg. Igralcu so na festivalu podelili nagrado Srce Sarajeva, sledila pa je projekcija filma After You Save the World, njegovega prvega režiserskega celovečerca.

icon-expand Jesse Eisenberg na 28. Sarajevskem filmskem festivalu. FOTO: Profimedia

"Počutim se, kot da sem bil tukaj pred enim mesecem, v resnici pa sem bil v Sarajevu pred desetimi leti. Preprosto se mi zdi, da ni preteklo toliko časa, saj se tega mesta tako izrazito spominjam in ga obožujem," je povedal igralec. "Prvič, navdušen sem, da sem v tem čudovitem mestu, drugič pa sem počaščen, da bo moj film prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu," je dejal in dodal: "To je najbolj zabavno mesto na svetu in navdušen sem, da sem se vrnil. Ravno sem govoril ženi, da morava priti v Sarajevo, in tako sem vesel, da sem končno tukaj. Veselim se vsega, kar bomo videli med tem obiskom."

icon-expand Jesse Eisenberg z nagrado Srce Sarajeva. FOTO: Profimedia

Po poročanju bosanskih medijev 38-letni Eisenberg ni skrival navdušenja nad ponovnim prihodom v prestolnico Bosne in Hercegovine, kjer so ga pričakali mnogi oboževalci. Ameriški igralec je doslej napisal štiri drame, med drugim The Spoils, ki je dosegla rekordno prodajo na londonskem West Endu. V dramah The Revisionist in Asuncion pa je zaigral tudi sam, in sicer ob boku igralke Vanesse Redgrave.