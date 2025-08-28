Svetli način
Jessica Chastain bo dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Los Angeles, 28. 08. 2025 14.00

Ameriška igralka Jessica Chastain bo dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. 48-letna oskarjevka bo zvezdo odkrila na slovesnosti 4. septembra, na katero sta povabljena tudi njena igralska kolega Al Pacino in Viola Davis. Njena zvezda bo 2819. na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Priljubljena igralka Jessica Chastain je že leta 2006 zaigrala ob Al Pacinu v gledališki predstavi Salome v Los Angelesu, trenutno pa se oba pripravljata na skupni filmski projekt Assassination o umoru ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja.

S soigralko Violo Davis, ki je zaigrala v glavni vlogi, je Chastain zaigrala stranski vlogi v drami Služkinje, ki je leta 2012 obema prinesla nominacijo za oskarja. Chastain je leta 2022 zlat kipec dobila za najboljšo glavno vlogo za biografski film The Eyes Of Tammy Faye, ki pripoveduje o izjemnem vzponu in padcu evangeličanske pridigarke Tammy Faye Bakker.

Jessica Chastain
Jessica Chastain FOTO: AP

Razpon vlog kalifornijske igralke je po pisanju dpa izjemen. V filmu režiserke Kathryn Bigelow z naslovom 00:30 - Tajna operacija je v vlogi agentke Cie lovila terorista Al Kaide Osamo bin Ladna, z Mattom Damonom je posnela znanstvenofantastični spektakel Marsovec, v filmu Velika igra pa je igrala "poker princeso" Molly Bloom, ki je skrivaj organizirala poker turnirje z znanimi osebnostmi in premožnimi.

