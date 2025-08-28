Jessica Chastain bo dobila zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Priljubljena igralka Jessica Chastain je že leta 2006 zaigrala ob Al Pacinu v gledališki predstavi Salome v Los Angelesu, trenutno pa se oba pripravljata na skupni filmski projekt Assassination o umoru ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja.

S soigralko Violo Davis, ki je zaigrala v glavni vlogi, je Chastain zaigrala stranski vlogi v drami Služkinje, ki je leta 2012 obema prinesla nominacijo za oskarja. Chastain je leta 2022 zlat kipec dobila za najboljšo glavno vlogo za biografski film The Eyes Of Tammy Faye, ki pripoveduje o izjemnem vzponu in padcu evangeličanske pridigarke Tammy Faye Bakker.