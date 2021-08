Jessica Chastain: Maska za vlogo Tammy Faye mi je trajno poškodovala kožo

Ameriška igralka in producentka je spregovorila o posledicah, ki jih je imela težka filmska maska za njeno kožo. V biografskem filmu o televizijski osebnosti Tammy Faye je zaigrala v družbi Andrewa Garfielda, pred vsakim snemanjem pa na stolu za ličenje preživela tudi do osem ur dnevno.

Jessica Chastain je dejala, da zaradi nedavne izkušnje s snemanja še nekaj časa ne želi več sodelovati pri projektih, ki zahtevajo tolikšno fizično preobrazbo za vlogo, kot jo je zadnja. Igralka je namreč nastopila v biografskem filmu The Eyes of Tammy Faye. 44-letnica je za to, da se je prelevila v televizijsko osebnost, v maski preživela ure in ure. Težka ličila, s pomočjo katerih je poustvarila lik Tammy Faye, so ji po njenih besedah na koži pustila trajne posledice.

icon-expand Tammy Faye in Jessica Chastain FOTO: Profimedia

Chastainova je na snemanju trpela pod lasuljami in zahtevno protetiko: ''Prepričana sem, da sem si trajno poškodovala kožo. Sama namreč jem zelo zdravo in za svojo kožo izredno dobro skrbim, se izogibam soncu in podobno,'' je pojasnila. Zato, ker je pod težko masko delala dan za dnem, ima občutek, da so poškodbe na koži nepopravljive: ''Teža vsega tega mi je zagotovo raztegnila kožo. Ko sem si končno vse to snela, sem bila videti stara petdeset let.'' Posledice je lažje sprejela ob dejstvu, da vse to počne v imenu umetnosti.

icon-expand Chastainova pod filmsko masko kot Tammy Faye FOTO: Profimedia

44-letnica je dejala, da je bil projekt zahteven tudi zato, ker se je morala še toliko bolj potruditi, da ne bodo ravno ličila tista, ki pritegnejo vso pozornost in 'požrejo' lik ter emocije: ''Strah me je bilo, da ne bom mogla pokazati pravih čustev z vsemi temi stvarmi, ki me prekrivajo. Enostavno morala sem se navaditi.'' Vsak dan je na stolu za ličenje sedela kar štiri ure, najdaljši proces nanašanja maske pa je bil dolg več kot sedem ur: ''Ko sem prišla na prizorišče snemanja sem postala panična. Oblivala me je vročica, saj je pod masko tako naporno in vroče. Bilo me je resnično strah. Kot da vsak dan znova z letalom potujem zelo daleč. Ker je trajalo kar sedem ur za nanos, sem vedela, da bo trajalo vsaj dve uri, da mi vse to tudi odstranijo. Zelo me je skrbelo, predvsem zaradi cirkulacije.''

icon-expand Andrew Garfield in Jessica Chastain sta kot slavni par skoraj neprepoznavna. FOTO: Profimedia