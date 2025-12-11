Svetli način
Jim Caviezel zaigral nekdanjega brazilskega predsednika Bolsonara

Rio de Janeiro, 11. 12. 2025 20.55 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , E.K.
Jim Caviezel, ki je zaigral v glavni vlogi v filmu Kristusov pasijon v režiji Mela Gibsona, je v prihajajočem biografskem filmu zaigral v vlogi nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara. Po poročanju brazilskih medijev naj bi film Dark Horse v kino prišel prihodnje leto.

V prvem napovedniku je mogoče videti Caviezela v vlogi desničarskega politika Jaira Bolsonara, ki je bil zaradi poskusa državnega udara obsojen na 27 let zapora. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi bil v produkcijo vključen politični zaveznik nekdanjega državnega voditelja, režijo filma podpisuje Američan Cyrus Nowrasteh.

Jim Caviezel
Jim Caviezel FOTO: Profimedia

Caviezel je v času snemanja filma preživel tri mesece v Braziliji. Film o kontroverznem nekdanjem predsedniku, ki ga prikazuje kot heroja, naj bi bil v celoti posnet v angleškem jeziku.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro FOTO: Profimedia

Bolsonarov sin Flavio je na Instagramu objavil kratek video, ki prikazuje Caviezela, kako sedi pred ogledalom. Kot je zapisal, naj bi v komentarjih uporabniki izrazili svoje mnenje, ali je pogled igralca podoben pogledu njegovega očeta. Konkretnih podatkov o filmu ni podal. Bolsonarov sin Carlos pa je objavil fotografijo z igralcem in na družbenem omrežju X zapisal: "Jim Caviezel, hvala za vse."

