Jim Caviezel zaigral nekdanjega brazilskega predsednika Bolsonara

V prvem napovedniku je mogoče videti Caviezela v vlogi desničarskega politika Jaira Bolsonara, ki je bil zaradi poskusa državnega udara obsojen na 27 let zapora. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi bil v produkcijo vključen politični zaveznik nekdanjega državnega voditelja, režijo filma podpisuje Američan Cyrus Nowrasteh.
Caviezel je v času snemanja filma preživel tri mesece v Braziliji. Film o kontroverznem nekdanjem predsedniku, ki ga prikazuje kot heroja, naj bi bil v celoti posnet v angleškem jeziku.
Bolsonarov sin Flavio je na Instagramu objavil kratek video, ki prikazuje Caviezela, kako sedi pred ogledalom. Kot je zapisal, naj bi v komentarjih uporabniki izrazili svoje mnenje, ali je pogled igralca podoben pogledu njegovega očeta. Konkretnih podatkov o filmu ni podal. Bolsonarov sin Carlos pa je objavil fotografijo z igralcem in na družbenem omrežju X zapisal: "Jim Caviezel, hvala za vse."
