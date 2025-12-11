Jim Caviezel zaigral nekdanjega brazilskega predsednika Bolsonara

Jim Caviezel, ki je zaigral v glavni vlogi v filmu Kristusov pasijon v režiji Mela Gibsona, je v prihajajočem biografskem filmu zaigral v vlogi nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara. Po poročanju brazilskih medijev naj bi film Dark Horse v kino prišel prihodnje leto.

V prvem napovedniku je mogoče videti Caviezela v vlogi desničarskega politika Jaira Bolsonara, ki je bil zaradi poskusa državnega udara obsojen na 27 let zapora. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi bil v produkcijo vključen politični zaveznik nekdanjega državnega voditelja, režijo filma podpisuje Američan Cyrus Nowrasteh.

Caviezel je v času snemanja filma preživel tri mesece v Braziliji. Film o kontroverznem nekdanjem predsedniku, ki ga prikazuje kot heroja, naj bi bil v celoti posnet v angleškem jeziku.

