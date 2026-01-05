Naslovnica
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale

Santa Monica, 05. 01. 2026 18.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Jimmy Kimmel med zahvalnim govorom tudi o Trumpu.

Potem ko je bil televizijski voditelj in komik Jimmy Kimmel nagrajen na podelitvi nagrad kritikov, se je ozrl na glavne dosežke svoje pogovorne oddaje v preteklem letu. To je zaznamovala tudi ukinitev zaradi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se mu je ob tej priložnosti Kimmel zahvalil.

Letošnja 31. podelitev nagrad kritikov v Santa Monici je prinesla slavje, veselje, mnoštvo zahvalnih govorov in številne potrditve nagrajencem. Med njimi se je tokrat znašel tudi zvezdnik Jimmy Kimmel s svojo pogovorno oddajo, ki se je v preteklem letu sicer soočala z nekaterimi preizkušnjami – vključno s šestdnevno prekinitvijo oddaje.

"Zame je bila to izkušnja, podobna smrti. Ko se je vse zgodilo, sem se počutil kot Tom Sawyer in Huck Finn, ki gledata svoj pogreb," je dejal 58-letni Kimmel o ukinitvi svoje oddaje septembra lani zaradi komentarjev na račun smrti aktivista Charlija Kirka.

Jimmy Kimmel med zahvalnim govorom tudi o Trumpu.
Jimmy Kimmel med zahvalnim govorom tudi o Trumpu.
FOTO: Profimedia

Ob tem je povedal, da se še vedno sooča s kritikami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je že večkrat pozval k odpovedi svoje oddaje.

Preberi še Kako je Jimmy Kimmel spoznal, da so ukinili njegovo oddajo?

A ta je, če gre soditi po nagradah kritikov, uspešna. "Biti tukaj in videti, da so se ljudje na oddajo odzvali pozitivno, je ogromna čast," je med zahvalnim govorom povedal vidno ganjen Kimmel in dodal: "Hvala vsem, ki ste nas podprli in nas spomnili, da v tej državi svobode govora ne jemljemo za samoumevno."

Priložnost pa je izkoristil tudi za nekaj besed Trumpu: "Predvsem se želim zahvaliti Donaldu Jenniferju Trumpu. Hvala vam, predsednik, za vse smešne stvari, ki jih počnete vsak dan. Bilo je vznemirljivih nekaj tednov in komaj čakamo, da se jutri zvečer spet oglasimo in se o njih pogovorimo," je hudomušno zaključil televizijski voditelj in komik.

jimmy kimmel podelitev nagrad donald trump

