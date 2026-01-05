Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale

Letošnja 31. podelitev nagrad kritikov v Santa Monici je prinesla slavje, veselje, mnoštvo zahvalnih govorov in številne potrditve nagrajencem. Med njimi se je tokrat znašel tudi zvezdnik Jimmy Kimmel s svojo pogovorno oddajo, ki se je v preteklem letu sicer soočala z nekaterimi preizkušnjami – vključno s šestdnevno prekinitvijo oddaje. "Zame je bila to izkušnja, podobna smrti. Ko se je vse zgodilo, sem se počutil kot Tom Sawyer in Huck Finn, ki gledata svoj pogreb," je dejal 58-letni Kimmel o ukinitvi svoje oddaje septembra lani zaradi komentarjev na račun smrti aktivista Charlija Kirka.

Jimmy Kimmel med zahvalnim govorom tudi o Trumpu. FOTO: Profimedia

Ob tem je povedal, da se še vedno sooča s kritikami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je že večkrat pozval k odpovedi svoje oddaje.