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J.Lo na snemanju filma Poročiva se prevzela ogromno odgovornosti

Los Angeles, 20. 09. 2026 13.31 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Owen Wilson in Jennifer Lopez

Se lahko nepremišljena poroka s popolnim neznancem razvije v pravo ljubezen? Prav s tem vprašanjem se poigrava romantična komedija Poročiva se z Jennifer Lopez v glavni vlogi. Ob njej sta zaigrala Owen Wilson in Maluma, ki sta o skupnem snemanju in sodelovanju z zvezdnico govorila z navdušenjem.

Ne zamudite romantične komedije Poročiva se nocoj ob 20.00 na POP TV.

V romantični komediji Poročiva se je Jennifer Lopez zaigrala slavno pevko Kat Valdez, ki tik pred poroko odkrije, da jo je zaročenec Bastian, ki ga upodobi znani pevec Maluma, prevaral. Pred množico oboževalcev sprejme drzno odločitev in se poroči s popolnim neznancem, učiteljem Charliejem, ki ga igra Owen Wilson. Kar se začne kot trenutek norosti, počasi preraste v nekaj resničnega. Je lahko nepričakovana poroka začetek prave ljubezni? Kako se zgodba razplete, si oglejte nocoj ob 20.00 na POP TV.

Maluma in Jennifer Lopez
Maluma in Jennifer Lopez
FOTO: Profimedia

Odlična kemija med igralci se ni kazala le na filmskem platnu, temveč tudi na snemanju. Owen Wilson in Maluma sta imela ob izidu filma o sodelovanju z Jennifer Lopez za povedati same pohvalne besede. "Počutil sem se zelo sproščeno. Ker je bil to moj prvi film, sem bil zelo živčen. Nisem vedel, kako vse skupaj poteka, a ko sem bil z Jennifer, me je spodbujala in mi govorila: 'Odličen boš!'," je ob izidu filma po poročanju medija The Au review.com dejal Maluma in dodal: "Sodelovanje z Jennifer in celotno ekipo je bilo čudovito in vse je potekalo zelo naravno."

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Owen Wilson je s 57-letno Jennifer Lopez moči združil že več kot dve desetletji pred romantično komedijo Poročiva se, ko sta skupaj zaigrala v filmu Anakonda. "Kar zadeva sodelovanje z Jennifer, je bilo zame zelo sproščeno. Prevzela je toliko odgovornosti, da sem se lahko preprosto prepustil in mi ni bilo treba skrbeti za nič," je po poročanju omenjenega medija v smehu dejal ameriški igralec.

Ne zamudite romantične komedije Poročiva se nocoj ob 20.00 na POP TV.

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Poročiva se film Jennifer Lopez Maluma Owen Wilson

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