J.Lo prekinila snemanje zaradi širjenja nove različice koronavirusa

Pevko in igralko Jennifer Lopez so fotografi ujeli na letališču, ko se je vkrcala na zasebno letalo na poti za ZDA. Ekskluzivne fotografije je objavil portal Page Six, 52-letna zvezdnica pa je sodeč po opravi upala, da bo ostala neopažena. A so jo vseeno hitro prepoznali. Na sebi je tokrat imela sončna očala in zaščitno masko, oblečena je bila v spodnji del trenerke, pleteno jopico in telovnik iz umetnega krzna. Obute je imela tudi nogavice, ki jih je kombinirala z udobnimi in mehkimi natikači.

Lopezova, ki je trenutno srečna v zvezi s 49-letnim Benom Affleckom, je prispela na set ravno prejšnji teden, da bi nadaljeval s snemanjem filma The Mother, v katerem bo zaigrala ob 51-letnem zvezdniku serije Deklina zgodba Josephu Fiennesu.