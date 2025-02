Joan Collins bo zaigrala v vlogi Wallis Simpson

To bo prva odmevna filmska vloga za 91-letno Joan Collins po nekaj letih. Zvezdnica ameriške telenovele Dinastija iz 80. let minulega stoletja je kariero na velikem platnu začela v filmih, kot so uspešnica Howarda Hawksa Dežela faraonov iz leta 1955 ter v filmih Nasprotni spol iz leta 1956 in The Wayward Bus iz leta 1957.

Največji uspeh je doživela v uspešnicah Žrebec in Mrha s konca 70. let. V filmu Kremenčkovi 2 je zamenjala Elizabeth Taylor v vlogi Pearl Slaghoople, Wilmine matere, med drugim je zaigrala tudi v televizijskem filmu These Old Broads iz leta 2001 ob Elizabeth Taylor, Debbie Reynolds in Shirley MacLaine.

Kdo je bila Wallis Simpson?

Odločitev Edvarda VIII., da se leta 1936 poroči z dvakrat ločeno Wallis Simpson, je privedla do ustavne krize v Združenem kraljestvu. Edvard se je decembra 1936 odpovedal prestolu, njegov naslednik Jurij VI. ga je imenoval za vojvodo Windsorskega.

Edward in Wallis Simpson sta po 2. svetovni vojni večino časa preživela v Franciji, zaradi njunega potovanja po nacistični Nemčiji leta 1937 so ju namreč mnogi označili za Hitlerjeva simpatizerja. Edward je umrl leta 1972.

Wallis Simpson je pozneje zbolela za demenco. Postala je samotarka, ki jo je v veliki meri preživljala kraljica Elizabeta II. Njena francoska odvetnica Suzanne Blum je pridobila pooblastilo in predmete, ki so pripadali vojvodinji, prodala svojim prijateljem po ceni, nižji od tržne. Življenjepisci so jo pozneje obtožili, da je izkoriščala svojo stranko.

Leta 1980 je Wallis Simpson izgubila zmožnost govorjenja, proti koncu življenja tudi ni več mogla zapustiti postelje in sprejemati obiskovalcev. Sama je o svojem življenju po tretjem zakonu povedala: "Ne predstavljate si, kako težko je doživeti veliko romanco."

Joan Collins je leta 2023 za Guardian povedala, da je bil scenarij napisan zanjo. "Gre za resnično zgodbo o zadnjih letih vojvodinje Windsorske po vojvodovi smrti. Zlorabljala jo je ženska, ki je prevzela skrb zanjo, ji odvzela predmete, denar in jo pustila praktično brez sredstev."

"Najprej jo vidimo, ko je polna elana in obkrožena z mladimi privrženci, nato pa jo okoliščine postopoma uničijo. Scenarij je zelo dober in to je odlična vloga zame. Wallis me je vedno navduševala, saj menim, da je bila obravnavana krivično."

Wallis Simpson so doslej na filmu upodobile Lia Williams v seriji Krona, Joely Richardson v filmu Wallis in Edward, Faye Dunaway v filmu The Woman I Love in Eve Best v filmu Kraljev govor. Andrea Riseborough je v vlogi Wallis Simpson zaigrala v Madonninem filmu W.E.