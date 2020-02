Joaquin Phoenix: Bil sem krut, z mano je bilo težko delati

Joaquin Phoenix je kipec za glavno moško vlogo sprejel ponižno in svoj govor pričel z besedami: ''Zelo sem hvaležen. Trenutno se ne počutim nič več od svojih kolegov nominirancev ali kogarkoli v dvorani, saj si delimo enako ljubezen – to je ljubezen do filma. In ta oblika izražanja mi je dala najbolj čudovito življenje. Ne vem, kje bi bil brez tega.'' Izrazil je, koliko mu pomeni, da ima glas, ki je slišan, tudi v imenu tistih, ki te možnosti nimajo. Pravi, da obstajajo teme, o katerih razmišlja in so del vseh nas.