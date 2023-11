Joaquin Phoenix okleval ob odločitvi za vlogo Napoleona.

Po Phoenixovih besedah pri filmu ne gre za zgodovinsko biografijo, ampak se film osredotoča na značaje glavnih junakov in njihova čustva. Sam si sicer želi še več filmov o Napoleonu. Gre namreč za zelo zanimiv lik, o katerem je mogoče povedati marsikaj. "Vsako leto bi morali posneti nov film o Napoleonu," meni igralec.

V filmu Napoleon je oskarjevec zaigral skupaj z Vanesso Kirby. Britanska igralka je prevzela vlogo Josephine de Beauharnais, žene najmočnejšega vladarja v Evropi v 19. stoletju. Njun eksplozivni odnos v zgodbi 85-letnega režiserja Ridleyja Scotta igra pomembno vlogo.

Film je svetovno premiero doživel v torek v vojaškem muzeju v Parizu. Prvi odzivi Francozov na film so bili po pisanju francoske tiskovne agencije AFP mešani. Prve kritike so bile sicer soglasno naklonjene velikim bojnim prizorom v filmu, vendar nekateri francoski kritiki in strokovnjaki niso bili navdušeni nad upodobitvijo njihove najslavnejše zgodovinske osebnosti. Zgodovinar Patrice Gueniffey je za revijo Le Point dejal, da Scott "očitno ne mara Napoleona".