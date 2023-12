Jodie Foster o superjunaških filmih: Faza, ki traja predolgo

Jodie Foster je v nedavnem intervjuju za revijo Elle dejala, da so filmi o superjunakih le faza, ki za njen okus traja že predolgo časa. Pojasnila je, da je sicer oboževalka nekaterih filmov o superjunakih, vendar ji nobeden od njih ni spremenil življenja. "To je faza. To je faza, ki zame traja malo predolgo, vendar je faza in videla sem toliko različnih faz," je dejala igralka. "Upam, da se bodo ljudje tega kmalu naveličali. Dobri filmi, kot so Iron Man, Črni panter, Matrica, čudim se tem filmom in se ob njih zabavam, vendar to ni razlog, zakaj sem postala igralka. In ti filmi ne spremenijo mojega življenja."

Eden nedavnih filmov, ki je oskarjevi nagrajenki spremenil življenje, je Vse povsod naenkrat, ki je lani prejel oskarja za najboljši film. "Brata Daniels (režiserja. op. a.). Posnela sta morda moj najljubši film vseh časov. To je film, h kateremu se bom vračala znova in znova, ko bom potrta ali žalostna," je dejala. "Prvič sem ga gledala z enim od mojih sinov, držala sva se za roke, se ščipala in po koncu jokala 45 minut. Nato sem ga teden kasneje gledala z mojim drugim sinom, kar je odprlo nove povezave, razumevanje in upanje. Začel mi je pripovedovati vse iz svoje srednje šole, česar mi ni še nikoli povedal. Hodila sva po dežju, jokala in razpravljala. In rekla sem si: 'To lahko naredi film.'"