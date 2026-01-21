Jodie Foster o travmatični izkušnji na snemanju: Napadel me je lev

Z oskarjem nagrajena Jodie Foster svojega velikega filmskega začetka ne bo nikoli pozabila. Pri osmih letih je snemala svoj prvi film Napoleon in Samantha iz leta 1972, v katerem se dva otroka odpravita na pustolovščino skupaj z levom. A dogodek, ki bi moral biti le del filmske zgodbe, se je nevarno približal resnični tragediji. 63-letna zvezdnica je o svojih brazgotinah povedala: "Ko sem bila stara osem let, me je napadel lev." Igralka je nato travmatično izkušnjo tudi podrobno opisala.

Jodie Foster med snemanjem filma Napoleon in Samantha. Profimedia

Jodie Foster in snemalna ekipa. Profimedia



"Lev me je dvignil, me stresel, me vodoravno premaknil in me nato spustil. Imela sem dve vbodni rani na eni strani in dve vbodni rani na drugi strani kolka," je razkrila. Fosterjeva je pojasnila, da se incident ni zgodil med snemanjem prizora: "Bilo je po koncu snemanja. Bila sem v šoku, zato se ne spomnim veliko." Dodala je, da je v trenutku napada videla, kako je filmska ekipa bežala: "Lev me je dvignil, nato pa me odmaknil in stresel, in ko me je obrnil nazaj proti celotni snemalni ekipi, sem videla, kako je ta tekla in s seboj nosila vso opremo, kot da bi bežala pred mano."