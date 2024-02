Jodie Foster pravi, da se je Hollywood v 58. letih njenega dela spremenil

Jodie Foster dela v Hollywoodu že skoraj 60 let in je prvič dobila oskarja pri komaj 14 letih. Za Sky News je nedavno povedala, kako se industrija počasi spreminja in zakaj so pomanjkljivi ženski liki končno prišli na filmska platna. "Ko sem začenjala kariero v 60. letih, nisem videla nobene druge ženske," je dejala o svojih začetkih.

Fosterjeva je razložila še: "Gre izključno za zgodbo žensk, ki jo pripoveduje domorodka. Ko govorimo o zgodovini ameriških staroselcev, generacijskem genocidu, ki je skoraj zapečen v tamkajšnji permafrost, je nekaj na tem, kar resnično povzroči ta skoraj paranormalni žanr grozljivk in to zelo globoko čustveno serijo."

"Včasih je bila to ženska, ki je igrala mojo mamo, včasih maskerka, večino časa pa je to bilo izključno moško okolje," je povedala. 61-letna zvezdnica, ki je režiserka, igralka in producentka pravi, da so se stvari spremenile tudi v zakulisju, saj so se industriji pridružile tehničarke, producentke in kot dodaja kot zadnje še režiserke.

Za detektivsko serijo, ki jo je režirala mehiška režiserka Issa Lopez, je ključno, da se osredotoča na lik, ki pripada ameriški staroselki, v tem primeru detektivki Navarro. "To je zgodba o tem domorodnem vojaku, katerega usoda je na nek način doseči pravico za te ženske, ki so bile umorjene in pogrešane, ugrabljene domorodke".

Serija, postavljena v temačno in ledeno Aljasko, je zelo drugačna od predhodnih sezon, katere prvi sezoni sta igrala Matthew McConaughey in Woody Harrelson. Čeprav Fosterjeva pravi, da to ne bi smelo biti presenetljivo, da sta v glavnih vlogah dve ženski, podpira dejstvo, da je Hollywood končno razumel, da imajo ženske več kot le eno razsežnost.

"Rada igram zapletene like ... sem igralka, zato že vse življenje igram samo močne ženske. Menim, da je pri tej oddaji čudovito in subverzivno to, da imamo popolnoma izoblikovane, super zapletene like, ki so izjemno pomanjkljivi. Svet zapletenosti ni bil vedno rezerviran za ženske. Veste, igrale smo lahko like matere, sestre in prostitutke. Potrebnega je bilo veliko dela, da smo ženska sčasoma izoblikovale naše like v industriji," je še dodala igralka, ki je nominacijo za svojega prvega oskarja dobila pri 14. letih za vlogo v filmu taksist, a je svojo karierno pot v Hollywoodu uspešno navigirala zadnjih 58 let.