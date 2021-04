John Corbett je potrdil, da bo del nadaljevanja serije Seks v mestu

Igralec John Corbett je potrdil, da bo tudi on nastopil v novih delih zelo priljubljene serije Seks v mestu. Priljubljeni Aiden se torej vrača. V desetih delih, ki bodo nadaljevanje prejšnjih, se ne bo pojavil lik Samanthe, domnevno pa tudi Živine ne bo. Kdaj naj bi nova sezona doživela premiero, še ni znano.

V desetih delih serije, ki se bo imenovala And Just Like That ... bo nastopil tudi igralec John Corbett, ki bo obudil lik Aidna Shawa. Ta je v seriji nekdanji zaročenec Carrie Bradshaw, pojavila pa se je tudi v enem izmed dveh filmov, ki sta bila nadaljevanje serije. Igralec je že potrdil sodelovanje in dejal, da se nadaljevanj že zelo veseli.

icon-expand John Corbett FOTO: Profimedia

V koliko epizodah se bo pojavil, ni znano, a Corbett je dejal: "Mislim, da bo Aiden prisoten v kar nekaj epizodah." O svojih soigralcih, predvsem pa igralkah, pa je povedal: "Všeč so vsi ti ljudje, vedno so bili zelo prijazni do mene." 59-letni Corbett je v seriji Seks v mestu upodobil nesrečnega oblikovalca pohištva Aidna. Z njim se je zapletel lik Sarah Jessice Parker, Carrie Bradshaw. Carrie in Aiden sta bila nekaj časa celo zaročena, a srce modne navdušenke in pisateljice kolumne Carrie je že ukradel poslovnež Živina (Mr. Big). Carrie je Aidna prevarala prav z Živino, nato pa razdrla njuno zaroko. Carrie in Aiden sta se znova srečala v filmskem nadaljevanju, ko sta bila istočasno v Abu Dabiju. Takrat sta si privoščila večerjo in se celo poljubila. Carrie je nato končno našla srečo v objemu Živine, s katerim sta se tudi poročila.

Nadaljevanje serije pa ne bo vključevalo vseh štirih prijateljic. Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandi (Cynthia Nixon) in Charlotte (Kristin Davis) se ne bo pridružila Samantha (Kim Cattrall). Ta je zavrnila kakršno koli sodelovanje, v preteklosti pa je bilo kar nekaj nesoglasij tudi med Cartrallovo in Parkerjevo.

"Sodeloval sem samo s Sarah Jessico Parker, v vsem tem času, mislim da sem imel samo en prizor, kjer so bila prisotna vsa štiri dekleta," je komentiral domnevne spore Corbett in dodal, da ni nikoli opazil napetosti med igralkami. "Zmeraj so bile prisrčne. Prisrčne do mene. Spoznal sem tudi ostala dekleta med čakanjem na snemanje. Igralci zmeraj pridemo prej na snemanje in moramo počakati, da pripravijo prizorišče. Takrat smo zmeraj imeli prijetne pogovore in se celo objeli. Nikoli nisem zaznal ali slišal za nesoglasja med njimi," je komentiral Corbett.

Februarja so sporočili, da se v nadaljevanih serije ne bo pojavil lik Živine, ki ga je upodobil igralec Chris Noth. A ta je pozneje na družbenih omrežjih objavil namig, da naj bi vseeno dobil vlogo v And Just Like That ...