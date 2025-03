John Goodman se je med snemanjem filma s Tomom Cruisom poškodoval

Snemanje novega filma, v katerem nastopata Tom Cruise in John Goodman, so morali začasno zaustaviti. Vzrok je bila poškodba slednjega, ki mu je na prizorišču spodrsnilo in se je poškodoval. 72-letni igralec je utrpel manjšo poškodbo kolka, je za Deadline povedal tiskovni predstavnik studia Warner Bros. Pictures, a naj bi hitro okreval.

Tom Cruise in John Goodman sodelujeta pri snemanju novega filma v Združenem kraljestvu, ki nastaja pod režisersko taktirko Alejandra Gonzáleza Iñárrituja, a so morali produkcijo za vsaj dva dni zaustaviti, ker je 72-letnemu zvezdniku filma Kremenčkovi spodrsnilo in si je poškodoval kolk.

John Goodman FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik serije Roseanne in filmov Veliki Lebowski ter Pošasti iz omare naj bi že popolnoma okreval, snemanje filma, katerega naslov še ni znan, pa nadaljujejo. To je prvi Iñárritujev film v angleščini po letu 2015, scenarij pa je napisal v sodelovanju z Nicolasom Giacobonejem in Alexandrom Dinelarisom, s katerima je sodeloval že pri filmu Birdman.

Režiser je znan tudi po filmih Povratnik, Pasja ljubezen, Babilon in 21 gramov, njegova filma pa sta zaslužna za to, da sta glavna igralca prejela oskarja za najboljša glavna igralca. V njegovem novem filmu bodo ob Cruisu in Goodmanu nastopili še Sandra Hüller, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons in Sophie Wilde.

