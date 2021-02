John Malkovich bo predstavil svojo vizijo Dantejevega Pekla

Po poročanju tujih medijev bodo v predstavo John Malkovich's inferno (Pekel Johna Malkovicha) vključeni ključni momenti iz Dantejeve Božanske komedije, ki se navezujejo na greh v sodobni družbi. Med njimi bosta tudi peti krog Pekla, v katerem so se znašle jezne, brezbrižne in lene duše, pa tudi krog pohotnikov, v katerem sta denimo Kleopatra in Helena iz Troje. V napovedi je med drugim zapisano, da bo imel deveti krog, v katerem so izdajalci domovine podvrženi večnemu ledu, pomembno politično noto.