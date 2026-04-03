John Travolta na letošnji filmski festival v Cannes v vlogi režiserja

Kot piše na spletni strani filmskega festivala, gre za filmsko priredbo zvezdnikove knjige Propeller One-Way Night Coach iz leta 1997, ki pripoveduje zgodbo o fantu in njegovi materi, ki se odpravita na letalski polet.

John Travolta je na 72. rojstni dan dobil dovoljenje za pilotiranje zasebnega letala.

John Travolta se je z letalstvom začel ukvarjati v najstniških letih, svojo prvo pilotsko licenco je dobil pri 22 letih. Strast do letalstva ga je vodila tudi k pisanju knjige, ki so jo navdihnili njegovi spomini iz otroštva. V filmu se mladi navdušenec nad letali Jeff, ki ga igra Clark Shotwell , in njegova mama, ki jo je upodobila Kelly Eviston-Quinnett , odpravita na enosmerno odisejado v Hollywood, ki preprost let spremeni v potovanje življenja. Med igralsko zasedbo je tudi Travoltova hči Ella Bleu v vlogi stevardese.

Travolta se je v svetu filma uveljavil z vlogo Tonyja Manera v filmu Vročica sobotne noči iz leta 1977, ki ga je režiral John Badham, velik uspeh je leto kasneje doživel tudi muzikal Briljantina režiserja Randala Kleiserja, ki temelji na istoimenskem gledališkem muzikalu Jima Jacobsa in Warrena Caseyja iz leta 1971.

Travolta sicer ni neznanec enemu največjih filmskih festivalov na svetu. Film Šund režiserja Quentina Tarantina, v katerem je igral morilca Vincenta Vego, je leta 1994 na festivalu osvojil zlato palmo.

Letošnji 79. mednarodni filmski festival v Cannesu bo potekal med 12. in 23. majem.