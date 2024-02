Legendarni ameriški igralec John Travolta praznuje 70 let. Zvezdnik Briljantine, Vročice sobotne noči in številnih drugih filmskih uspešnic se je na vrh hollywoodske scene prebil z atraktivnimi nastopi in karizmatično osebnostjo.

Kljub letom John Travolta s svojimi nastopi vedno poskrbi za smeh in zabavo, kar je pred kratkim potrdil tudi na glasbenem festivalu Sanremo na severu Italije, kjer je ne ravno po svoji volji razgibal boke in poskrbel tako za veliko navdušenje kot posmeh.

John Travolta praznuje okroglo obletnico.

Rodil se je v Englewoodu v ameriški zvezni državi New Jersey očetu Salvatoreju, polprofesionalnemu igralcu ameriškega nogometa, ki se je kasneje podal v podjetniške vode, in materi Helen Cecilii, ki je poleg igralske in pevske kariere kot učiteljica v srednji šoli učila igro in angleščino. V družini pretežno irske kulture se je pri 21 letih od katoliške vzgoje spreobrnil v scientologa. V prostem času uživa kot pilot. V lasti ima štiri letala, navaja angleška različica spletne enciklopedije Wikipedia. Kot hollywoodski novinec je leta 1976 pozornost pritegnil s stransko vlogo vodje tolpe v grozljivki Briana De Palme Carrie – Satanova najmlajša hči. Takrat je izstopal s svojimi svetlo modrimi očmi in izrazito jamico na bradi. Dve leti pozneje je zaslovel v glavni moški vlogi v glasbenem filmu Briljantine, kjer je prevzel življenje uporniškega Dannyja in zapeljal Sandy, ki jo je upodobila Olivia Newton-John.

Briljantina s Travolto in Olivio Newton-John.

Travolta se je proslavil kot kralj diska v vlogi Tonyja Manere v uspešnici Vročica sobotne noči, ki mu je prinesla prvo nominacijo za oskarja. Najmlajši v igralski družini šestih otrok se je v zvezdo prelevil čez noč. Njegova je tudi kultna vloga v gangsterskem filmu Quentina Tarantina Šund. Za odlično odigrano vlogo morilca Vincenta Vege je dobil svojo drugo nominacijo za oskarja. Leto pozneje je zablestel v hollywoodski satiri Kdo bo koga v vlogi podlega Chilija, ki sanja o filmskem poslu. Za vlogo je prejel zlati globus za najboljšega komičnega igralca. Travolta se je izkazal še v številnih drugih filmih, kot sta politična satira Prave barve in hudomušen muzikal Lak za lase. Omeniti velja tudi triler Strupena vrtnica, kjer se mu je pred kamero poleg Morgana Freemana in Brendana Fraserja pridružila tudi hčerka, danes 23-letna Ella Bleu. Igralec je sicer še oče sinu Benjaminu, ki ima danes 13 let.

Pred leti se je težko spopadal z izgubo svoje soproge, igralke Kelly Preston.