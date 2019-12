Johnny Depp producira nenavaden muzikal o Michaelu Jacksonu

Produkcijska hiša igralca Johnnyja Deppa Infinitum Nihil producira nenavaden muzikal o Michaelu Jacksonu z naslovom For the Love of a Glove: An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove, poroča The Guardian. Zgodbo je napisal dramatik Julien Nitzberg in bo govorila o življenju Michaela Jacksona s perspektive njegove slavne rokavice, ki jo je nosil na svojih nastopih.