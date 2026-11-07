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Johnny Depp razkril svoj pogoj za vrnitev v vlogo pirata

Los Angeles, 07. 11. 2026 09.33 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
johnny depp kot jack sparrow

Hollywoodski zvezdnik Johnny Depp, ki se po odmevni sodni sagi z bivšo soprogo počasi vrača v filmski svet, je pripravljen ponovno upodobiti legendarnega kapitana Jacka Sparrowa, vendar ima za to en pomemben pogoj. V intervjuju za Entertainment Tonight je razkril, kaj bi ga spodbudilo, da si znova nadene znameniti piratski klobuk.

"Če bo vse tako, kot mora biti, predvsem glede tega, kako nameravajo zaključiti franšizo Pirati s Karibov, si iskreno želim sodelovati le zato, da bi tej zgodbi zagotovili lepši in dostojnejši zaključek," je povedal igralec. "Z Jerryjem Bruckheimerjem bi šel delat že jutri, ne glede na projekt. Če je zraven Jerry, mu zaupam. Povezuje naju globoko prijateljstvo."

Johnny Depp kot Jack Sparrow
Johnny Depp kot Jack Sparrow
FOTO: Profimedia

Johnny Depp je nastopil v vseh petih filmih franšize Pirati s Karibov, ki so v kinematografe prišli med letoma 2003 in 2017. Producent Jerry Bruckheimer, ki je sodeloval pri vseh dosedanjih filmih, je že leta 2022 za The Hollywood Reporter razkril, da so z razvojem šestega dela "zelo blizu" uresničitvi in da imajo pripravljen "zelo dober scenarij".

Bruckheimer je v preteklosti večkrat poudaril, da bi Deppa z veseljem znova videl v vlogi Sparrowa. Razkril je tudi, da sta se z igralcem o morebitni vrnitvi že pogovarjala. "Gre za ponovni zagon franšize, toda če bi bilo odvisno od mene, bi Johnny zagotovo sodeloval," je povedal. "Rad ga imam. Je moj dober prijatelj, izjemen umetnik in povsem edinstvena osebnost. On je ustvaril kapitana Jacka Sparrowa. Takšen lik ni bil zapisan v scenariju. Johnny mu je vdahnil življenje."

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Johnny Depp Pirati s Karibov film vloga Jack Sparrow

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KOMENTARJI3

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MarkoJur
07. 11. 2026 10.49
Mislim, da samo Depp lahko odigra to vlogo....
Odgovori
0 0
kleos
07. 11. 2026 10.38
Nikjer nepiše kakšen pogoj
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-1
0 1
osservatore
07. 11. 2026 10.12
Koliko $$$$ hoče?
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+0
1 1
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