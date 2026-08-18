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Johnny Depp se vrača v Hollywood: Bo nastopil v šestem filmu Piratov s Karibov?

Los Angeles, 18. 08. 2026 06.00 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Johnny Depp kot Jack Sparrow

Johnny Depp bi lahko ponovno upodobil norega kapitana Jacka Sparrowa v šestem delu franšize Pirati s Karibov, je v izjavi za Deadline potrdil producent filma Jerry Bruckheimer. Kot je še razkril, pogovori med zvezdnikom in ustvarjalci, ki pišejo scenarij, že potekajo, vsi pa upajo, da bodo prišli do konsenza.

"Pogovarjamo se z Johnnyjem, pišemo scenarij in upamo, da nam bo uspelo," je dejal producent šestega filma franšize Pirati s Karibov, Jerry Bruckheimer. Kot je za Deadline razkril vir blizu produkcijske ekipe, pa naj bi v glavni vlogi nastopila Margot Robbie, Deppov lik pa bo le stranska vloga.

Johnny Depp kot Jack Sparrow
Johnny Depp kot Jack Sparrow
FOTO: Profimedia

63-letni zvezdnik je v franšizi prvič zaigral leta 2003, Prekletstvo črnega bisera pa je režiral Gore Verbinski. Ob Johnnyju Deppu sta nastopila tudi Orlando Bloom in Keira Knightley. V čevlje kapitana Jacka Sparrowa je znova stopil v drugem filmu Mrtvečeva skrinja in tretjem, Na robu sveta, ki je bil premierno predstavljen leta 2007.

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Pojavil se je tudi leta 2011 v filmu Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi, zadnjič pa je kapitana upodobil leta 2017 v Salazarjevem maščevanju. Kljub temu, da zadnji film franšize ni doživel takšnega finančnega uspeha kot ostali, pa so ustvarjalci z njim zaslužili 4 milijarde evrov.

Se Johnny Depp vrača v franšizo Pirati s Karibov?
Se Johnny Depp vrača v franšizo Pirati s Karibov?
FOTO: Profimedia

Čeprav so se govorice, da naj bi izšel tudi šesti film franšize, pojavile pred več leti, pa je scenarist Stuart Beattie že leta 2018 namignil, da Deppa v vlogi Jacka Sparrowa več ne bo. "Mislim, da je dobro opravil. Lik je ustvaril po svoji podobi in je sedaj po njem tudi najbolj znan. Otroci širom sveta ga obožujejo v tej vlogi. Bilo je dobro zanj in za nas vse, za kar sem vesel. Jack Sparrow bo njegova zapuščina in je edini lik, ki ga je upodobil petkrat," je takrat dejal scenarist.

Depp novice, da naj bi se vrnil v šestem filmu Piratov s Karibov, ni potrdil.

Razlagalnik

Jerry Bruckheimer je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih filmskih ter televizijskih producentov v Hollywoodu. Znan je po ustvarjanju visokoproračunskih akcijskih uspešnic, ki so zaznamovale več desetletij filmske zgodovine. Njegov produkcijski slog pogosto vključuje hitro montažo, spektakularne vizualne učinke in visoko stopnjo adrenalina. Poleg franšize Pirati s Karibov je stal za številnimi drugimi kultnimi projekti, kot so Top Gun, Policaj z Beverly Hillsa in televizijska serija Na kraju zločina (CSI).

V filmski industriji izraz 'franšiza' označuje serijo filmov, ki si delijo isto blagovno znamko, svet, like ali zgodbo. Filmske franšize so za studie izjemno pomembne, saj zagotavljajo prepoznavnost, zvesto bazo oboževalcev in dolgoročno finančno stabilnost. Pogosto se razširijo tudi na druge medije, kot so videoigre, igrače, knjige in tematski parki, s čimer ustvarijo celoten ekosistem zabave okoli osrednjega naslova.

Scenarist je oseba, ki napiše scenarij za film, kar vključuje dialoge, opise prizorov in navodila za kamero. V zgodnjih dneh kinematografije so bili scenariji pogosto le kratke skice, danes pa je scenarij temeljni dokument, ki usmerja celotno produkcijo. Scenaristi so ključni arhitekti pripovedi, ki morajo uravnotežiti umetniško vizijo z zahtevami produkcije, pri čemer pogosto sodelujejo z režiserji in producenti, da ustvarijo prepričljivo in tehnično izvedljivo zgodbo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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