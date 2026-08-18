Johnny Depp se vrača v Hollywood: Bo nastopil v šestem filmu Piratov s Karibov?

"Pogovarjamo se z Johnnyjem, pišemo scenarij in upamo, da nam bo uspelo," je dejal producent šestega filma franšize Pirati s Karibov, Jerry Bruckheimer . Kot je za Deadline razkril vir blizu produkcijske ekipe, pa naj bi v glavni vlogi nastopila Margot Robbie , Deppov lik pa bo le stranska vloga.

63-letni zvezdnik je v franšizi prvič zaigral leta 2003, Prekletstvo črnega bisera pa je režiral Gore Verbinski . Ob Johnnyju Deppu sta nastopila tudi Orlando Bloom in Keira Knightley . V čevlje kapitana Jacka Sparrowa je znova stopil v drugem filmu Mrtvečeva skrinja in tretjem, Na robu sveta , ki je bil premierno predstavljen leta 2007.

Pojavil se je tudi leta 2011 v filmu Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi , zadnjič pa je kapitana upodobil leta 2017 v Salazarjevem maščevanju . Kljub temu, da zadnji film franšize ni doživel takšnega finančnega uspeha kot ostali, pa so ustvarjalci z njim zaslužili 4 milijarde evrov.

Čeprav so se govorice, da naj bi izšel tudi šesti film franšize, pojavile pred več leti, pa je scenarist Stuart Beattie že leta 2018 namignil, da Deppa v vlogi Jacka Sparrowa več ne bo. "Mislim, da je dobro opravil. Lik je ustvaril po svoji podobi in je sedaj po njem tudi najbolj znan. Otroci širom sveta ga obožujejo v tej vlogi. Bilo je dobro zanj in za nas vse, za kar sem vesel. Jack Sparrow bo njegova zapuščina in je edini lik, ki ga je upodobil petkrat," je takrat dejal scenarist.

Depp novice, da naj bi se vrnil v šestem filmu Piratov s Karibov, ni potrdil.