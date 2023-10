Johnny Depp začel snemanje filma na Madžarskem

Johnny Depp svoj drugi celovečerni film, 25 let po prvencu Pogumni, snema na Madžarskem. V filmu Modi, ki govori o italijanskem umetniku Amadeu Modiglianiju, bo na igralčevo željo zaigral sloviti Al Pacino, ki je prevzel vlogo mednarodnega zbiratelja umetnin Mauricea Gangnata. Poleg njega bo so v igralski zasedbi tudi Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Benjamin Lavernhe in Sally Phillips.