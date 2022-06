Johnny Depp znova v pogovorih za vlogo v franšizi Pirati s Karibov

Johnny Depp naj bi bil znova v dogovarjanju za vlogo v franšizi Pirati s Karibov, čeprav so leta 2018 prekinili sodelovanje z njim. Zvezdnik je odigral eno izmed glavnih vlog v petih filmih, ki so jih posneli v 15 letih, odkar je bil premierno prikazan prvi del. Leta 2017 je zadnjič kot kapitan Jack Sparrow stopil na krov ladje Black Pearl in nastopil v filmu, ki je nosil naslov Salazarjevo maščevanje.

Johnny Depp, ki je pred tedni zmagal v tožbi zoper nekdanjo ženo Amber Heard, že dobiva nove ponudbe za filmske vloge. Zveznik je bil pred leti zaradi njenih obtožb nasilja in zlorab ob ugled dobrega imena in posledično tudi ponudbe za delo, a po zmagi na sodišču v zvezni državi Virginija, kjer je porota odločila, da je 36-letnica kriva obrekovanja, že dobiva nove ponudbe, med njimi pa naj bi bila na mizi tudi tista, v kateri mu za vrnitev v franšizo Pirati s Karibov ponujajo 284,4 milijonov evrov. icon-expand Johnny Depp v vlogi Jacka Sparrowa. FOTO: Profimedia To je za Poptopic potrdil tudi nek vir, ki je dodal, da naj bi studio pokazal interes za obnovitev razmerja z igralcem in ga v zvezi z novo pogodbo tudi že kontaktiral. Studio naj bi se zanj zanimal že pred začetkom sojenja, pogovarjali pa naj bi se o novem filmu, v katerem bi ponovno upodobil Jacka Sparrowa, in celo seriji, v kateri bi prikazali kapitanovo življenjsko zgodbo. Kot je še izdal vir, studio upa, da se bo 59-letni igralec odločil za ponovno sodelovanje z njimi, v branje pa so mu že ponudili osnutek scenarija novega filma z Jackom Sparrowom. Da bi ga lažje premamili v sodelovanje, naj bi mu ponujali večmilijonsko vsoto, dodali pa naj bi tudi večjo vsoto denarja v dobrodelne namene, in sicer organizaciji po Deppovi izbiri. PREBERI ŠE Johnny Depp proslavil zmago z večerjo v vrednosti 58.000 evrov Igralec je pred poroto dejal, da s studiem več ne bo sodeloval, ker so prekinili pogodbo z njim in ga izločili iz šestega filma franšize, njegova odvetniška ekipa pa je zatrdila, da je bil po objavi članka v Washington Postu, ki ga je leta 2018 napisala njegova žena in ga v njem obtožila nasilja, ob premoženje v vrednosti 22 milijonov evrov. Zvezdnik je takrat dejal, da ga je studio s prekinitvijo pogodbe obtožil za zločin, ki mu ni bil dokazan. Da Depp ne bo nastopil v šestem delu Piratov, je leta 2018 potrdil scenarist Stuart Beattie, ki je takrat priznal, da je zvezdnik lik popolnoma usvojil in ga naredil za svojega. Dodal je, da je to najverjetneje Deppova najbolj znana vloga. Ali se bo res vrnil na krov ladje Black Pearl, bo najverjetneje že kmalu znano.