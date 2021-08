Johnny Depp bo prejemnik častne nagrade festivala v San Sebastianu

Depp je zadnja leta v središču pozornosti predvsem zaradi razmerja z bivšo ženo, igralko Amber Heard . Lani je izgubil tožbo proti britanskemu časopisu The Sun, ki jo je vložil, ker so leta 2018 zapisali, da pretepa ženo. Po tožbi, ki je razkrila igralčeve težave z alkoholom in drogami, je Depp povedal, da so ga pri Warner Brosu prosili, naj odstopi od svoje vloge v franšizi Magične živali , ki temelji na knjigah o mladem čarovniku Harryju Potterju pisateljice J. K. Rowling . V prvem filmu v franšizi Magične živali: Grindelwaldova hudodelstva (iz leta 2018) je namreč upodobil zlobnega čarovnika Gellerta Grindelwalda.

Mednarodni filmski festival v San Sebastianu je najpomembnejši filmski festival v Španiji. Pripravljajo ga od leta 1953. Na njem so v preteklosti gostovala velika filmska imena, legende, kot so Alfred Hitchcock, Bette Davis in Lana Turner. Med preteklimi prejemniki nagrade donostia, ki je ime dobila po baskovski besedi za obalno mesto San Sebastian, so tudi Meryl Streep, Richard Gere, Ian McKellen in Robert De Niro. Lanskoletni dobitnik je Viggo Mortensen. Filmi na festivalu se potegujejo za zlato školjko, nagrado, ki so jo poimenovali po obliki zaliva, v katerem stoji to baskovsko mesto.