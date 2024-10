To pa ni edina težava, s katero se sooča nadaljevanje uspešnice iz leta 2019. Joker: Norost v dvoje namreč prejema zelo mlačne odzive, zgolj na portalu Rotten Tomatoes mu je le 33 odstotkov gledalcev namenilo pozitivno oceno. Slabe odzive je prejel tudi na portalu CinemaScore, kjer je prejel zadostno oceno D. Spomnimo, prvi Joker je na omenjenem portalu prejel prav dobro oceno B+, na portalu Rotten Tomatoes pa mu je 68 odstotkov gledalcev namenilo pozitivno oceno. Slab zaslužek in slabe ocene niso dobra novica za ustvarjalce, ki so v nadaljevanje vložili veliko več denarja kot v prvi del.

"Igra je odlična, a glasbene točke preizkušajo naše potrpljenje. Velikokrat zmotijo zagon filma, ki ga že tako ni veliko, in ne ustvarijo napetosti. To pomanjkanje nas boleče opominja na dejstvo, da nadaljevanje ni nič kaj podobno Jokerju," je v recenziji za LA Times napisal Michael Ordoña. Glasbene točke so odvrnile marsikaterega oboževalca prvega dela, da Joker: Norost v dvoje ni dosegel pričakovanj, pa priznavajo celo oboževalci Lady Gaga, ki so razočarani nad dejstvom, da je bilo iz končne verzije filma odrezanih veliko scen z zvezdnico.

"Joker: Norost v dvoje je zagrešil smrtni greh, ker ni izkoristil Lady Gaga," so zapisali pri portalu Vulture. "Joker: Norost v dvoje je Arthurjev film in Arthur preprosto ni tako zanimiv, kljub temu, koliko truda je Phoenix vložil v upodabljanje lika." Pri The New York Times pa so pripomnili, da je film "tako neprijeten, da je težko vedeti, zakaj je bil narejen ali za koga."