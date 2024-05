Jon Bon Jovi na premieri dokumentarnega filma o skupini Bon Jovi

Dokumentarni film o skupini Bon Jovi prikazuje zasebne in še ne objavljene posnetke skupine, originalna besedila in še nikoli videne fotografije članov skupine. Film razkriva njihove vzpone, zmage in padce, velika razočaranja in njihove največje uspešnice. V filmu so se jim pridružili tudi nekateri zvezdniki, kot je rokerski kolega Bruce Springsteen, nastopa pa tudi kitarska zvezda Richie Sambora, ki je skupino zapustil pred 10 leti.

"Kot bi gledal življenjsko zgodbo, preden umreš. Na srečo sem lahko videl svojo, ne da bi umrl," je na premieri povedal Jon Bon Jovi.

"Videli smo nekaj čudovitih prizorov iz osemdesetih. Kako vam je zdaj, ko vidite obleke, ki ste jih nosili?" je vprašala ena izmed novinark, pevec pa odgovarja: "To so moje otroške slike. To je moja pokora – dobro preživeto življenje. Vaše otroške fotografije niso javne, moje so. Se opravičujem za veliko teh oblek!"

Skupina kmalu napoveduje izid novega albuma z naslovom Forever, za katerega Jon pravi, da je najboljši v zadnjih 20 letih. Je imel pa izziv s snemanjem vokala, saj se je pred dvema letoma spopadel z atrofijo glasilk in prestal operacijo.

"Kako je z vašim glasom? Vsi smo držali pesti za vaše glasilke," ga je še vprašala novinarka, Jovi pa pravi:"Film prikazuje nekaj, kar se dogaja že od enega do dveh let. Sem na dobri poti okrevanja. Ne še čisto tam, kjer bi si želel biti, ampak merila so visoka."